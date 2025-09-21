Boeing aangeklaagd voor ‘niets’ doen

Families van vier slachtoffers van de crash van een Boeing 787 van Air India van afgelopen juni hebben Boeing en Honeywell aangeklaagd.

Zij worden bijgestaan door het in Texas gevestigde advocatenkantoor Lanier. De nabestaanden beschuldigen de vliegtuigbouwer en de fabrikant van vliegtuigonderdelen van nalatigheid. De families startten deze week met de rechtszaak en in documenten die door de BBC zijn ingezien staat dat zij stellen dat de defecte brandstofschakels de boosdoeners zijn. De nabestaanden beweren dat Boeing en Honeywell ‘niets’ gedaan hebben om dit te voorkomen, ondanks de partijen zich ervan bewust waren dat het ontwerp van de 787 veel risico’s met zich meebracht.

Eerdere waarschuwing

De families vullen aan dat de Federal Aviation Administration (FAA) in 2018 al waarschuwde voor de losgeraakte schakelaars. Desondanks hebben Boeing en Honeywell luchtvaartmaatschappijen niet gewaarschuwd dat de schakelaars gerepareerd moesten worden. Ook leverden zij geen nieuwe onderdelen. Met de nalatigheid wijzen de families erop dat de vliegtuigbouwer en de fabrikant van de vliegtuigonderdelen ‘zich gedeisd hielden’ achter een advies dat slechts bestond uit de inspectie van de schakelaars.

Brandstoftoevoer afgesloten

Uit het voorlopige rapport van de Aircraft Accident Investigation Bureau van India (AAIB) blijkt dat de schakelaars vlak na vertrek vanuit Ahmedabad veranderden van de ‘run-’ naar de ‘cut-off’-stand. Daardoor verloor de 787 snel hoogte en kwam het toestel neer op een woonwijk met honderden doden tot gevolg. De nabestaanden stellen dat dit een ontwerpfout is die ‘onbedoelde afsluiting van de brandstoftoevoer en een volledig verlies van de stuwkracht die nodig was om het vliegtuig voort te stuwen’. De verwachting is dat het voorlopige onderzoek in de loop van 2026 verder aangevuld wordt.