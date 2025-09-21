Massale militaire paradropping boven Nederland | Foto’s

De afgelopen twee weken vond boven Nederland de luchtlandingsoefening “Falcon Leap” plaats. Op meerdere locaties landden parachutisten en werd materieel en voorraden gedropt. Traditioneel eindigde de oefening met een “mass drop” boven de Ginkelse Heide bij Ede.

In de eerste week van de oefening, van 8 tot en met 14 september, werd er vooral geoefend boven Marnewaard. Zo’n 500 Franse, Poolse en Nederlandse luchtmobiele militairen landden per parachute voor een “airborne assault” operatie. Ze hadden de opdracht om het oefendorp Marnehuizen te veroveren op vijandelijke troepen.

Parachutisten op weg naar hun vliegtuig © Robert Verbrugge

Para’s gaan aan boord van C-130 Hercules © 11 Luchtmobiele Brigade

C-130 Hercules boven vliegbasis Eindhoven © Robert Verbrugge

Italiaanse C-130J Hercules, Duitse A400M en Poolse C295 © Robert Verbrugge

Hoog bezoek

De afgelopen week werd vooral geoefend boven de Ginkelse Heide. Nederlandse, Duitse, Italiaanse, Poolse en Spaanse transportvliegtuigen vlogen vanaf vliegbasis Eindhoven. In de loop van de week kwamen daar nog Griekse, Britse en Amerikaanse vliegtuigen bij. De toestellen vervoerden parachutisten van meer dan tien nationaliteiten. Op donderdag 18 september was er hoog bezoek op Eindhoven, toen Koning Willem Alexander meevloog met één van de Nederlandse C-130 Hercules transportvliegtuigen.

Generaal Grandia van 11 LMB verwelkomt koning Willem-Alexander na de vlucht © Leonard van den Broek

Parachutisten gaan aan boord van Nederlandse C-130H Hercules © Leonard van den Broek

Vertrek van Hercules met aan boord de koning © Leonard van den Broek

C-130 Hercules op Eindhoven © Leonard van den Broek

Tactisch

Kolonel De Gruijter is commandant voor Falcon Leap dit jaar namens de Koninklijke Luchtmacht. ‘Falcon Leap is uitgegroeid tot een grootschalige oefening waarbij de landmacht en de luchtmacht intensief samenwerken. Ook is het een ideale gelegenheid om de internationale samenwerking te optimaliseren. Verder is sinds een paar jaar een “tactische dimensie” toegevoegd aan de oefening. Voorheen was het veel meer een technische oefening, waarbij de vaardigheden werden geoefend. Inmiddels zijn hier tactische scenario’s aan toegevoegd, zoals vorige week in Marnehuizen.’

Internationaal

Brigadegeneraal Grandia is commandant van de 11 Luchtmobiele Brigade en verantwoordelijk voor het “landmachtdeel” van oefening Falcon Leap. ‘Voor de landmacht is de sprong uit het vliegtuig slechts een onderdeel van de oefening. De oefenscenario’s zijn een waardevolle toevoeging. Maar ook het internationale aspect, met bijvoorbeeld het kunnen gebruiken van elkaars chutes, maakt Falcon Leap extra waardevol.’ Door deze “cross-para training” kan het gebeuren dat een Portugese parachutist met een Nederlandse chute uit een Duits vliegtuig springt.

Parachutisten op vliegbasis Eindhoven klaar om aan boord te gaan © Leonard van den Broek

Parachutisten bereiden zich op vliegbasis Eindhoven voor op hun sprong © Leonard van den Broek

A400M dropt parachutisten boven Ginkelse Heide © Leonard van den Broek

C295 dropt parachutisten boven Ginkelse Heide © Leonard van den Broek

A400m Atlas en C295 droppen parachutisten boven Ginkelse Heide © Leonard van den Broek

C-130 Hercules dropt parachutisten boven Ginkelse Heide © Leonard van den Broek

Mass drop

De zaterdag wordt traditioneel afgesloten met een “mass drop” boven de Ginkelse Heide. Dit jaar deden daar acht militaire toestellen aan mee, die allen vanaf Eindhoven vlogen. Twee keer stegen de vier C-130 Herculessen, twee A400M Atlassen en twee C295’s op vanaf Eindhoven. in totaal werden ongeveer 700 parachutisten gedropt boven de Ginkelse Heide. Met deze massale paradropping wordt operatie “Market Garden” herdacht, waarmee de bevrijding van Nederland begon. De paradropping werd geopend door een C-47 Dakota van het Britse Aero Legends. Dit toestel vliegt in de kleuren van de RAF, maar kwam daar pas in juni 1945 in dienst. Na de oorlog heeft het ook gevlogen bij de Canadese luchtmacht.

C-47 Dakota dropt parachutisten boven Ginkelse Heide © Leonard van den Broek

C-47 Dakota boven Ginkelse Heide © Leonard van den Broek

C-47 Dakota dropt parachutisten boven Ginkelse Heide © Leonard van den Broek

Bevrijding

Op 17 september 1944 begon Market Garden met een luchtlandingsoperatie. Op diverse locaties, onder meer bij Son, Veghel en de Ginkelse Heide, landden 20.000 geallieerde parachutisten. Nog eens 15.000 militairen kwamen aan de grond aan boord van zweefvliegtuigen. Het plan om met een gecombineerde luchtlandings- en grondoperatie in één keer door te stoten naar Duitsland, mislukte echter. De geallieerde operatie ontaardde in de “Slag om Arnhem” en werd door de Duitsers tegengehouden bij de rivier de Waal. Uiteindelijk duurde het nog tot mei 1945 voordat heel Nederland werd bevrijd van de Duitse bezetting.

Een aantal parachutisten in oude Amerikaanse uniformen voor een C-47B Dakota op Eindhoven in 2023 © Leonard van den Broek

Deze Douglas C-47 nam zowel deel aan de invasie aan Normandië, als operatie ‘Market Garden’. Foto uit 2019 © Leonard van den Broek