Tijdelijk ander Delta-vliegtuig op route vanaf Schiphol

Delta Air Lines zet deze dagen een ander vliegtuig in op de route vanaf New York John F. Kennedy naar Schiphol en vice versa.

Afgelopen donderdag zette Delta volgens AeroRoutes op heenvlucht DL48 en terugvlucht DL49 een Boeing 767-300 in, in plaats van een Airbus A330-900. De 767 kan minder passagiers vervoeren dan de A330. In totaal heeft Delta drie soorten 767’s, die allen voorzien zijn van een Businessclass, Premium comfort en economy class. Het maximaal aantal passagiers verschilt tussen de 216 en 237. De A330-900 biedt plaats aan 281 reizigers, waarvan 29 in de Delta One suites, 28 in Premium Select stoelen, 56 in Comfort+ en 168 in economy class.

Dagelijkse vlucht New York JFK-Schiphol

Delta Air Lines voert de vluchten DL48 en DL49 dagelijks uit tussen New York John F. Kennedy en Schiphol. De heenvlucht vertrekt om 19:15 uur lokale tijd vanuit de Amerikaanse stad en arriveert om 9:00 uur in Amsterdam. Na een turnaround van twee uur en tien minuten vangt vlucht DL49 om 11:10 uur aan om 13:30 uur lokale tijd weer in New York te verschijnen. Delta Air Lines zette afgelopen dagen de 767’s met registraties N175DZ en N1201P in. De verwachting is dat 25 september weer een ander vliegtuig ingezet wordt.

Verschillende type vliegtuigen

De luchtvaartmaatschappij maakt veelvoudig gebruik van Schiphol. Delta Air Lines verbindt Amsterdam onder meer met Atlanta, Boston, Detroit, Seattle en Minneapolis. De airline maakt op deze routes gebruik van verschillende vliegtuigen. Behalve de 767 worden ook de A330-300’s en de -900’s ingezet. Tevens verschijnt Delta Air Lines geregeld met een A350 op Schiphol en mogelijk in de toekomst zelfs met en 787.