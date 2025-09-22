A340 maakt lage omkeer boven Rotterdam

Een Airbus A340 van Lufthansa moest afgelopen vrijdagavond ter hoogte van Rotterdam omkeren naar Frankfurt wegens een technisch probleem.

Het vliegtuig, registratie D-AIGM, maakte zich om 17:20 uur op de luchthaven van Frankfurt op voor de circa negen uur durende vlucht LH432 in de richting van het Amerikaanse Chicago. De A340 vertrok een halfuur na de aanvankelijke vertrektijd in westelijke richting waarna het toestel de route naar Chicago voortzette. Het klom tot de grens met Nederland naar een maximale hoogte van 23.000 voet (omgerekend iets meer dan 7.000 meter).

Door een technisch mankement keerde de A340 ter hoogte van Rotterdam om © Flightradar24.com

Lage hoogte over Nederland

Ter hoogte van Venlo vloog de A340 het Nederlandse luchtruim binnen. Op dat moment werd de klim afgebroken. Dat kwam doordat de piloten volgens AirLive.net een technisch mankement constateerden. Om welk probleem het ging, is onduidelijk. Het vliegtuig vloog nog over Den Bosch totdat een halfuur na take-off boven Rotterdam besloten werd om te keren. Via precies dezelfde route als de heenweg vloog de A340 terug.

Brandstof verbranden

Een uur na vertrek naderde de machine Frankfurt. Omdat het toestel veel brandstof bij zich had, werd besloten ten zuidwesten van de luchthaven in een holding pattern te vliegen zodat brandstof verbrand kan worden. Op deze manier creëerde de A340 een lichter landingsgewicht. Na een ruime rond boven het westen van Duitsland landde de machine bijna twee uur na vertrek weer veilig op baan 25C, dezelfde landingsbaan als waarvan de A340 opgestegen was. Het vliegtuig taxiede naar het platform waar de passagiers uitstapten. Lufthansa moest de vlucht uiteindelijk annuleren. Datzelfde gold voor terugvlucht LH433.