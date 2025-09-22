Dubbel pech voor Boeing 757

Een Boeing 757-200 van United Airlines moest in korte tijd tot twee keer toe uitwijken wegens motorproblemen.

Op woensdag 17 september steeg het toestel, registratie N17133, als vlucht UA711 op van Dublin Airport naar Washington Dulles. Enkele uren na vertrek was de crew genoodzaakt terug te keren. Boven de Atlantische Oceaan kreeg het toestel te maken met een motorstoring. Na ruim drie uur vliegen landde de Boeing veilig in Dublin, waar het aan de grond werd gehouden voor inspectie.

Een dag later stond de vlucht opnieuw gepland, maar die werd geannuleerd. Op 19 september vertrok de 757 weer uit Dublin, ditmaal als vlucht UA3901 naar New York Newark. Na een uur vliegen was het opnieuw raak: wegens technische problemen moest worden uitgeweken naar Shannon, eveneens in Ierland. United liet weten dat het om een herpositioneringsvlucht ging zonder passagiers. De gedupeerden van vlucht UA711 kregen hotelovernachtingen en maaltijdvouchers en werden op andere vluchten geboekt.

De 26,8 jaar oude Boeing 757 staat nog steeds aan de grond in Shannon. Twee geplande vluchten naar Newark werden de afgelopen dagen geannuleerd. Het vertrek staat nu gepland voor maandagmiddag.

British Airways

Het komt zelden voor dat een vlucht twee keer pech heeft, soms om heel andere redenen. Eerder dit jaar liep een vlucht van British Airways van de Bahama’s naar Londen aanzienlijke vertraging op nadat het toestel tweemaal moest uitwijken. Eerst was er een medisch noodgeval waardoor het toestel moest landen in Gander, Canada. Daarna werd de reis naar Londen opnieuw onderbroken in Reykjavik, IJsland, omdat de bemanning tegen het maximum aantal werkuren zat. Uiteindelijk landde het toestel ruim elf uur later dan gepland in Londen.