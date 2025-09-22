Oekraïense airline stapt naar de rechter

Air Albania verkeert in zwaar weer. De luchtvaartmaatschappij, die sinds 2018 bestaat en deels eigendom is van Turkish Airlines, wordt geconfronteerd met meerdere rechtszaken.

De Oekraïense maatschappij Sky Up verhuurde begin dit jaar twee Boeing 737-800’s aan Air Albania. Het was de bedoeling dat de toestellen twee jaar lang vluchten voor de Albanese airline zouden uitvoeren. Na slechts een maand beëindigde Sky Up het contract alweer. Volgens het bedrijf hield Air Albania zich niet aan de betalingsafspraken en sloot het bovendien een contract met een andere maatschappij voor hetzelfde vluchtprogramma. Als gevolg stond het toestel van Sky Up dat al geleverd was aan de grond. ‘Daardoor leden wij directe financiële verliezen’, stelden de Oekraïners, die inmiddels een rechtszaak hebben aangespannen.

Ook het Amerikaanse GA Telesis is naar de rechter gestapt. De leasemaatschappij zegt dat Air Albania de betalingen voor twee Airbus A320’s in maart stopzette en andere verplichtingen, onder meer aan Eurocontrol, niet nakwam. Daarom zegde de leasemaatschappij de contracten op. Air Albania beschikt momenteel over twee geleasde Airbus A320’s van Fly 2 Sky en Dan Air, die lijndiensten van Tirana naar onder meer Istanbul, Ankara en Milaan onderhouden. Welke gevolgen de rechtszaken, waarvan de eerste in december dient, hebben op de airline is nog niet duidelijk.

Flag Carriers

Air Albania werd op 16 mei 2018 als nieuwe ‘Flag Carrier’ van het land opgericht in samenwerking met Turkish Airlines. Sinds begin jaren ’90 heeft Albanië vijf nationale luchtvaartmaatschappijen gehad, die allemaal na verloop van tijd verdwenen. Zo was Albania Airlines tussen 1991 en 2001 de nationale carrier en vloog Belle Air tussen 2005 en 2013 vanuit Tirana. Met de huidige problemen is onzeker of Air Albania een lange en gezonde toekomst wacht.