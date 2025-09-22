Opnieuw stap tegen overname Italiaanse maatschappij

Terwijl de overname van ITA Airways door Lufthansa Group gestaag vordert, klinkt er vanuit Luxemburg wederom felle kritiek. Luxair zet opnieuw een stap tegen de overname.

ITA Airways, de opvolger van Alitalia, raakt steeds nauwer verweven met Lufthansa. De Duitse maatschappij wil haar belang in ITA volgend jaar zelfs verhogen tot negentig procent. Luxair, de nationale luchtvaartmaatschappij van Luxemburg, is een van de felste tegenstanders van dit plan. In april vocht de maatschappij het fusiebesluit al aan, en nu is er opnieuw een klacht ingediend bij het Europese Hof van Justitie. De Europese Commissie stelde eerder dat partijen als easyJet, de IAG-groep en KLM voor voldoende concurrentie zorgen, waarmee oneerlijke concurrentie zou worden voorkomen.

Volgens Luxair is dat niet het geval en pakken toegewezen slots aan easyJet op Milaan-Linate juist nadelig uit. Het zou nieuwkomers verhinderen om voet aan de grond te krijgen op het vliegveld, dat vanwege de ligging dicht bij het stadscentrum zeer interessant is, vooral voor zakenreizigers. Luxair werd bij de slotverdeling overgeslagen, maar vliegt inmiddels al twee jaar op Linate. Met een nieuwe zaak hoopt de maatschappij dat de voorwaarden rond de ITA-overname opnieuw tegen het licht worden gehouden.

Condor

Ook Condor is tegenstander van de overname. De Duitse vakantievlieger diende eerder al een klacht in bij het Hof van Justitie van de EU tegen de goedkeuring. Volgens Condor zijn de opgelegde maatregelen onvoldoende om de concurrentiebeperking als gevolg van de overname te compenseren. De maatschappij wil dat het besluit wordt vernietigd, zodat onafhankelijke spelers zich eerlijk kunnen blijven ontwikkelen in het belang van de Europese reiziger.