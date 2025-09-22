Tragische gebeurtenis in A320 leidt tot uren vertraging

Aan boord van een Airbus A320 van easyJet overleed afgelopen dinsdag een passagier vlak voordat het toestel zou landen.

Het vliegtuig, registratie OE-IZG, steeg die dag 7:55 uur, een halfuur later dan gepland, op voor vlucht U2 4775 vanuit het Franse Nantes op weg naar Lanzarote, een van de Canarische Eilanden. Toen het drie uur na vertrek bijna aankwam, overleed een reiziger plotseling. De piloten gaven als gevolg van het medische noodgeval een noodsignaal af. In zo’n situatie gaat het om een Pan pan- of een Mayday-signaal om voorrang te krijgen bij de landing. ‘Onze bemanning is getraind om te reageren op medische noodgevallen en heeft tijdens de vlucht alles gedaan wat mogelijk was’, vertelt een woordvoerder van easyJet aan Le Parisien. De doodsoorzaak is echter nog onbekend, evenals details over het slachtoffer.

Medeleven

Uiteindelijk arriveerde de A320 om iets voor tienen in de ochtend op haar bestemming. Doordat de piloten een noodsignaal afgaven, werden hulpdiensten opgetrommeld. ‘Onze gedachten zijn bij de familie en vrienden van de passagier en we bieden hun onze volledige steun en bijstand in deze moeilijke tijd. Het welzijn en de veiligheid van onze passagiers en bemanning staan ​​bij easyJet altijd voorop’, aldus de woordvoerder.

Terugvlucht loopt forse vertraging op

De A320 zou aanvankelijk na een turnaround van een halfuur weer terugvliegen naar Nantes. Echter, door deze tragische gebeurtenis steeg het vliegtuig pas bijna negen uur later op. Terugvlucht U2 4776 arriveerde met meer dan acht uur vertraging weer in de Franse stad. De A320 kwam de volgende ochtend pas weer in actie.