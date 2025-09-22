Turkse F-35’s: komen ze er toch?

De Turkse president Recep Tayyip Erdoğan brengt komende week een staatsbezoek aan de Verenigde Staten, zijn eerste sinds 2019. Op de agenda staan onder meer luchtvaartdeals, waaronder de F-35.

Volgens de Amerikaanse president Donald Trump wordt er onder meer gesproken over een ‘grootschalige aankoop van Boeing-vliegtuigen’. Turkish Airlines overweegt al langer een megaorder van maximaal 250 toestellen, waaronder Boeing 737 MAX-toestellen en circa 75 Dreamliners. Toch benadrukt de luchtvaartmaatschappij dat er nog geen beslissing is genomen. Turkish Airlines is bezig met een forse vlootuitbreiding. Twee jaar geleden plaatste het bedrijf nog een bestelling bij Airbus voor ruim tweehonderd vliegtuigen.

Opvallend is dat de presidenten ook het gesprek aangaan over de betrokkenheid van Turkije bij het F-35-programma. Erdoğan kondigde aan dat het land opnieuw wil deelnemen. De Amerikanen hebben al zes F-35’s voor Turkije gebouwd, maar die staan nog altijd opgeslagen vanwege eerdere spanningen. Toen Turkije Russische luchtafweer bestelde, zette Trump tijdens zijn vorige ambtstermijn een streep door de Turkse F-35-order en deelname aan het programma. Behalve de F-35 is ook een extra bestelling van F-16’s onderdeel van de onderhandelingen.

Eurofighter

Daarnaast voert Turkije al enige tijd gesprekken over het aanschaffen van de Eurofighter Typhoon. Erdoğan liet onlangs weten dat zowel Duitsland als het Verenigd Koninkrijk positief staan tegenover de verkoop van Eurofighter-gevechtsvliegtuigen aan Ankara. ‘Hopelijk zetten we binnenkort deze stap’, aldus de Turkse president in een perscommuniqué.