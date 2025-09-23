Deze gevolgen hadden drones boven Scandinavische vliegvelden

De drones die maandagavond gesignaleerd werden boven Denemarken en Noorwegen, hadden grote gevolgen voor het vliegverkeer.

Als gevolg van de schending van het Deense luchtruim door een aantal onbekende drones, werd het vliegverkeer op de luchthaven van Kopenhagen halverwege de avond volledig stilgelegd. 51 vluchten werden omgeleid, en maar liefst 109 vluchten werden geannuleerd. Ook dinsdag zijn er nog vertragingen als gevolg van de chaotische situatie die maandagavond ontstond.

De ‘professionele’ en ‘vrij grote’ drones, zoals ze door de Deense politie werden omschreven, zouden uit verschillende richtingen het luchtruim zijn ingevlogen. Premier Mette Frederiksen noemt de luchtruimschending ‘een aanslag’ op de luchthaven van Kopenhagen en ‘de grootste aanval op de Deense kritieke infrastructuur tot nu toe’. De drones werden niet uit de lucht geschoten vanwege zorgen over de veiligheid van burgers op de grond. Na enkele uren vertrokken de vliegende apparaten weer uit zichzelf. De politie zegt dat de eigenaren van de drones vermoedelijk wilden testen hoe het land zou reageren op een dergelijke inbreuk en wilden laten zien waartoe ze in staat zijn.

Onduidelijk

Het is nog onduidelijk wie verantwoordelijk is voor de aanval. De Deense premier Frederiksen sluit geen enkele optie uit en verwijst naar eerdere incidenten elders in Europa. Hoewel de politie niet specifiek wilde ingaan op de vraag of Rusland de dader is, wordt er wel onderzoek gedaan naar alle schepen in de buurt van Denemarken, als mogelijke lanceerplekken.

‘Ik kan niet uitsluiten dat het Rusland was. We hebben drones gezien boven Polen die daar niet hoorden te zijn. We hebben activiteit gezien in Roemenië. We zagen schendingen van het Estische luchtruim. We zagen hackeraanvallen op Europese vliegvelden afgelopen weekend. Nu zijn er drones in Denemarken. (…) Daarom, kan ik enkel zeggen dat, naar mijn mening, dit een serieuze aanval op kritieke Deense infrastructuur is’, aldus Frederiksen.

Ook in Noorwegen zorgden drones in het luchtruim voor problemen voor de luchtvaart. Het vliegveld van Oslo was urenlang dicht nadat er in de Noorse hoofdstad drone-activiteit werd gesignaleerd. Daardoor werden elf vluchten omgeleid en negentien vluchten geannuleerd. Het is volgens de Noorse regering nog onduidelijk of het luchtruim opzettelijk geschonden is of dat dit het gevolg was van een navigatiefout.