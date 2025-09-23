Bijna-botsing: A320 scheert rakelings over andere A320

In de nacht van zondag op maandag ging het bijna mis op de luchthaven van Nice, Frankrijk. Daar vloog een Airbus A320 van het Tunesische Nouvelair rakelings over een easyJet-vliegtuig.

De A320 van Nouvelair, registratie TS-INP, was zondagavond onderweg van Tunis, Tunesië, naar Nice voor vlucht BJ-586. De crew zette de landing in voor baan 04L, zoals geïnstrueerd door de luchtverkeersleiding. In werkelijkheid, echter, lijnde de machine zich op voor baan 04R. Weerberichten tonen dat er zich op dat moment grote stormen in de regio bevonden.

Op hetzelfde moment maakte een Airbus A320 van easyJet, registratie OE-IJZ, zich klaar voor vertrek. Het toestel zou vlucht U2-4706 uitvoeren van Nice naar Nantes, Frankrijk. Gegevens van FlightRadar24 tonen dat het toestel baan 04R betrad; precies op het moment dat de A320 van Nouvelair de laatste fase van de landing inzette en op het punt stond de grond te raken.

De Tunesische Airbus vloog op 50 voet (ADS-B-data heeft een marge van 25 voet) hoogte over de drempel van de baan. Zes seconden later besloten de piloten de landing af te breken en een go-around te initiëren, aldus The Aviation Herald. Het toestel scheerde rakelings over de easyJet-A320. Inzittenden meldden ‘merkbare trillingen’ in het vliegtuig toen Nouvelair 586 van achteren over hun hoofden trok.

Ce dimanche 21 septembre à 23h32 (heure locale) le vol @NouvelairTN BJ586 a remis les gaz pour éviter une collision avec l’@easyJet EJU4706, au sol @AeroportNice. Une enquête est ouverte pic.twitter.com/IEoXvv4mEy— Fabien Binacchi (@fabienbinacchi) September 22, 2025

©FlightRadar24

Geannuleerd

De OE-IJZ verliet vervolgens de startbaan via de eerste exit en keerde terug naar de gate. De vlucht werd vervolgens geannuleerd. Volgens een passagier was de cockpit-crew zichtbaar geraakt. De Nouvelair-A320 voltooide haar go-around succesvol en landde een kleine vijftien minuten later alsnog op de landingsbaan 04L.

De luchthaven van Nice bevestigde het incident. Al de hele avond werd de linkerbaan gebruikt voor landende vliegtuigen, terwijl 04R vertrekkende vliegtuigen diende. Het lijkt er dan ook op dat de Nouvelair-crew een fout maakte. De Franse luchtvaartautoriteiten spreken van een ‘ernstig incident’ en zijn een onderzoek begonnen.