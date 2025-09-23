‘Drukste’ luchthaven krijgt langverwachte upgrade

Het vliegveld van London Gatwick krijgt eindelijk de langverwachte tweede landingsbaan. De luchthaven is op dit moment de drukste met slechts één landingsbaan.

De Britse Labour-regering gaf deze week groen licht voor de langverwachte upgrade van het vliegveld. Hoewel Gatwick twee start- en landingsbanen heeft, kan de luchthaven er in werkelijkheid slechts één gebruiken. Dat heeft te maken met het feit dat de twee banen té dicht naast elkaar liggen; de noordelijke baan wordt op dit moment ingezet als taxibaan en reserve.

Het plan is om de noordelijke baan (08L/26R) twaalf meter naar het noorden te verleggen, waardoor beide pistes in de toekomst tegelijkertijd kunnen worden gebruikt. Kleinere toestellen, zoals de Boeing 737 (MAX) of de Airbus A320(neo), zullen dan exclusief gebruikmaken van de noordelijke, kortere landingsbaan. Volgens de huidige plannen moet het project uiterlijk in 2030 zijn afgerond.

Met het project is zo’n 2,2 miljard Britse pond (ongeveer 2,5 miljard euro) gemoeid. De kosten worden volledig gedragen door private partijen. Nu de Britse regering goedkeuring heeft gegeven, geldt er enkel nog een termijn van zes weken waarin omwonenden en andere belanghebbenden bezwaar kunnen maken. Als de rechter vervolgens oordeelt dat deze bezwaren ongegrond zijn, kan het project van start.

Drukste

London Gatwick Airport (LGW) is de tweede de drukste luchthaven van het Verenigd Koninkrijk en ligt ongeveer 45 kilometer ten zuiden van het centrum van Londen. Desondanks mag de luchthaven zich toch de ‘drukste’ noemen vanwege haar enkele bruikbare landingsbaan. Op de spitsmomenten maken elk uur tot wel 55 vliegtuigen gebruik van de Londense piste.

Vorig jaar verwelkomde de luchthaven 43,2 miljoen passagiers, meer dan ooit tevoren. Tegelijkertijd werd de luchthaven door 57 luchtvaartmaatschappijen bediend, wat ook een record was. Als de tweede landingsbaan gereed is, verwacht Gatwick tot wel honderdduizend extra vluchten en tachtig miljoen passagiers per jaar te kunnen verwelkomen.