KLM-partner komt met waslijst aan nieuwe routes

SAS Scandinavian Airlines, een SkyTeam-partner van KLM, presenteerde haar nieuwe zomerschema voor het komende jaar. Wat opvalt: er staan veel nieuwe bestemmingen tussen.

Het winterseizoen moet nog van start gaan maar SAS kijkt al verder naar de zomer van 2026. Het gepresenteerde zomerschema bevat veel oude en vertrouwde routes, maar ook negen nieuwe waaronder een zestal nieuwe bestemmingen. Vanaf haar hub in Kopenhagen vliegt de KLM-partner volgende zomer naar Bordeaux, Marseille, Luxemburg-Stad, Riga, Istanboel en Mumbai.

De drie eerstgenoemde steden vormen een belangrijke toevoeging aan SAS’ Franstalige netwerk dat op dit moment bestaat uit Parijs, Lyon, Nice, Genève, Brussel en de twee seizoensbestemmingen Biarritz en Montpellier. Frankrijk is onder veel Scandinaviërs een geliefde vakantiebestemming en ook Luxemburg groeit aan populariteit.

Ook Riga is een logische keuze voor de KLM-bondgenoot. De maatschappij vliegt reeds vanaf haar hub in Kopenhagen naar de andere Baltische hoofdsteden Tallinn en Vilnius. Ook vliegt SAS de West-Litouwse strandbestemming Palanga aan. De airline start de route vanaf maart 2026 en hanteert direct een frequentie van drie keer per dag.

De laatste twee bestemmingen, Istanboel en Mumbai, zijn onderdeel van SAS’ groeiende internationale netwerk. De airline maakte haar route naar Mumbai bekend in juni en verklapte al wat meer details. Ook Istanboel is een langverwachte toevoeging aan het netwerk, dat reeds Turkse strandbestemmingen als Antalya, Dalaman en Gazipaşa omvat.

Verder lanceert de airline drie nieuwe routes naar vertrouwde bestemmingen. De Zweedse stad Visby, gelegen op het eiland Gotland, krijgt naast Stockholm en Göteborg, een route naar Kopenhagen. Vanuit haar andere hubs in Stockholm en Oslo voegt SAS respectievelijk vluchten naar Madrid en Hamburg toe.

Groeiende airline

SAS Scandinavian airlines kwam in 2021 onder leiding te staan van de Nederlandse topman Anko van der Werff en sindsdien groeit de maatschappij rap. In september vorig jaar trad SAS toe tot SkyTeam nadat Air France-KLM een aandeel van 19,9 procent kocht.

Ook maakte de maatschappij begin deze zomer bekend tot wel 55 Embraer 195-E2-toestellen aan te kopen bij Embraer. Daarvan staan er 45 vast en SAS beschikt over de kooprechten voor nog eens tien toestellen. Verder neemt de luchtvaartmaatschappij nog altijd nieuwe Airbus A320neo’s en A350’s in ontvangst.