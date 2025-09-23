KLM schrapt weer vluchten

KLM moet aanstaande woensdag wederom vluchten schrappen door een staking van het grondpersoneel. Het is de derde staking in korte tijd.

KLM maakt zich op voor weer een staking. Woensdag legt een deel van het grondpersoneel zijn werk neer en als gevolg daarvan zullen een groot aantal vluchten niet door kunnen gaan. Volgens de luchtvaartmaatschappij gaat het om 119 vluchten die niet zullen doorgaan. De staking vindt plaats van 06.00 tot 12.00 uur. Het is de derde staking in korte tijd. De afgelopen weken legde het personeel ook al twee keer het werk neer, toen respectievelijk voor twee en vier uur. De actievoerders staken dus steeds iets langer en ook voor volgende week woensdag staat al een nieuwe actie gepland. Deze staking zal acht uur duren.

‘Tweederangs werknemers’

De acties zijn uitgeroepen door FNV en CNV. Zij stapten na meerdere onderhandelingsrondes uit de cao-besprekingen met KLM. Begin deze maand bereikte de maatschappij wél een akkoord metde kleinere bonden De Unie, NVLT (technisch personeel) en VKP (KLM-specifieke vakbond). In dat akkoord is onder andere een loonsverhoging van 2,25 procent over twee jaar opgenomen. FNV en CNV vinden die afspraak onvoldoende en eisen een hogere compensatie.

Volgens vakbondsleden worden piloten en het grondpersoneel bij KLM ongelijk behandeld. ‘We zijn het zat om steeds maar als tweederangs werknemers te worden behandeld. Het is tijd dat de directie nu ook eens iets voor ons gaat doen’, aldus de stakers.

Rechterlijk verbod

Eerder dit jaar wist KLM nog twee geplande 24-uursstakingen bij de maatschappij tegen te houden door de rechter. Deze vond de gevolgen voor de reiziger te groot. Ook wees de rechter toen op veiligheidsrisico’s op Schiphol door passagiers die langdurig vastzitten in vliegtuigen, en overvolle aankomst- en vertrekhallen. Volgens Schiphol leidt dat soort situaties tot grote druk op het personeel en mogelijk agressie richting medewerkers, zoals in april 2022 gebeurde tijdens een spontane zes uur durende staking. De meest recente stakingen werden echter niet tegengehouden.