Op zoek naar bommen op Eindhoven Airport

Defensie is op zoek naar niet-ontplofte vliegtuigbommen op Eindhoven Airport. Mogelijk liggen er nog bommen uit de oorlog op het terrein van de luchthaven.

De komende vier weken zoekt Defensie dagelijks naar mogelijk niet-ontplofte vliegtuigbommen uit de Tweede Wereldoorlog op en rond de start- en landingsbaan van Eindhoven Airport. De operatie is onderdeel van de voorbereidingen voor de grootschalige renovatie van de baan in 2027.

Eerder onderzoek met speciale detectieapparatuur wees uit dat er op zo’n tweeduizend plekken metaal in de bodem zit. Hiervan worden zeker 37 gezien als verdachte objecten. Deze bevinden zich vrijwel allemaal in de directe omgeving van de baan. Omdat Eindhoven Airport dezelfde infrastructuur gebruikt als de militaire vliegbasis, is zorgvuldigheid geboden. Toch hoeven reizigers nauwelijks hinder te verwachten. ‘Hooguit zijn er wat activiteiten zichtbaar voor het publiek’, meldt een woordvoerder van de vliegbasis Omroep Brabant. Het vliegverkeer loopt volgens planning gewoon door. Worden er daadwerkelijk explosieven gevonden, dan worden die ’s nachts tot ontploffing gebracht, wanneer er geen vluchten plaatsvinden. Omwonenden kunnen dat merken. De werkzaamheden moeten medio oktober zijn afgerond

Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd het vliegveld door de Duitse bezetter gebruikt en werd het zwaar gebombardeerd. Kraters werden destijds simpelweg opgevuld met puin en metaalresten, waardoor er nu nog steeds materiaal in de grond zit.