Rusland wil van Airbus- en Boeing-sancties af

Rusland heeft de Internationale Burgerluchtvaartorganisatie (ICAO) opgeroepen om de sinds 2022 opgelegde sancties op onderdelen en overvluchten te versoepelen. Moskou is bezorgd over de veiligheid van de vliegtuigen van Russische maatschappijen als Aeroflot.

Tijdens de aankomende ICAO-bijeenkomst in Montreal, die eind september van start gaat, wil Rusland duidelijk maken dat de huidige sanctiemaatregelen “onwettige dwangmaatregelen” zijn, die in strijd zouden zijn met internationale regels voor burgerluchtvaart. De Russische delegatie wil daarom onderhandelen over afzwakking van in ieder geval de restricties op vliegtuigonderdelen, meldt Reuters.

De oproep komt ruim een week na de aankondiging van een deal tussen de VS en Wit-Rusland over onder meer de export van Boeing-onderdelen. In het westen bestaat de vrees dat Rusland de bestaande beperkingen via deze weg kan omzeilen.

De westerse sancties, ingevoerd na de Russische invasie van Oekraïne in 2022, hebben onder meer de import van vliegtuigonderdelen bemoeilijkt. Russische luchtvaartinstanties waarschuwen al langere tijd dat hierdoor onderhoud aan zo’n 700 vliegtuigen achterblijft, zeker voor vliegtuigen van fabrikanten zoals Airbus en Boeing. Desalniettemin weet Rusland via omwegen toch nog aan reserveonderdelen te komen. Zo zijn er via derde landen sinds het begin van de sancties voor bijna 1 miljard euro aan onderdelen bij Russische maatschappijen beland, bleek eerder dit jaar uit onderzoek.