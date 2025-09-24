A350 staat meerdere dagen stil op Schiphol

Cathay Pacific vliegt vandaag en morgen niet tussen Hong Kong en Schiphol als gevolg van supertyfoon Ragasa.

De luchtvaartmaatschappij voert deze vlucht tussen de Aziatische stad en Amsterdam dagelijks uit. Vlucht CX271 vertrekt om 23:15 uur lokale tijd vanaf Hong Kong en landt 6:55 uur op Schiphol. Na een turnaround van enkele uren keert vlucht CX270 om 12:15 uur weer terug. Op deze route zet Cathay Pacific dagelijks een Airbus A350 in.

36 uur lang geen Cathay Pacific-vluchten

Door de naderende tyfoon, de zwaarste van het jaar, annuleert Cathay Pacific volgens de BBC naar alle verwachting meer dan 500 vluchten van en naar Hong Kong. Hoewel een groot aantal vliegtuigen geparkeerd staat op de thuishaven, vliegt een deel ook naar andere vliegvelden. Een A350, registratie B-LXC, vertrok bijvoorbeeld maandagavond voor vlucht CX271 naar Amsterdam waar het vliegtuig dinsdagochtend vroeg landde. Omdat de vluchten vanaf gisteren 18:00 uur lokale tijd opgeschort werden, zou die A350 meerdere dagen op Schiphol blijven staan. De verwachting is dat donderdag om 6:00 uur, 36 uur later, de vluchten hervat gaan worden. Cathay Pacific-passagiers kunnen door de tyfoon dit keer wel gebruikmaken van de optie om hun reisplannen te annuleren of uit te stellen. Een KLM-vlucht vanaf Schiphol naar Hong Kong vindt volgens de website van Schiphol eveneens geen doorgang.

Luchthaven Hong Kong wel open

Hoewel Cathay Pacific haar vluchten opschort, blijft de luchthaven van Hong Kong wel geopend. De drie landingsbanen blijven open en ook het terminalgebouw is toegankelijk voor gestrande reizigers. Van een deel van de restaurants en winkels op het vliegveld kunnen zij ook gewoon gebruik blijven maken.