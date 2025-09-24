‘Aanval’ op Marine One met laser

Een man die met een laser scheen naar Marine One, de helikopter van Trump, is gearresteerd. Er hangt hem een jarenlange celstraf boven het hoofd.

In Washington D.C. is een 33-jarige man gearresteerd omdat hij een laser richtte op Marine One, de helikopter die president Donald Trump naar het Witte Huis bracht. Volgens The New York Times zag een lid van de Secret Service hem op straat in de weer met de laser, waarna hij direct werd aangehouden. De verdachte, Jacob Samuel Winkler, hangt nu een flinke celstraf boven het hoofd.

Laser strike

Marine One vloog op lage hoogte toen het incident plaatsvond. In dichtbevolkte gebieden vergt een landing uiterste precisie van de piloten. Een plotselinge verblinding door een laserstraal kan in zulke omstandigheden dan ook desastreuze gevolgen hebben. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA spreekt bij dit soort incidenten van een ‘laser strike’. Het risico voor piloten is groot: de lichtstraal kan via de cockpitruiten direct in de ogen reflecteren en tijdelijk blindheid veroorzaken. Normaal gesproken staat er een forse geldboete tot ruim 32.000 dollar op, maar in dit geval kiest justitie voor zwaardere vervolging. Winkler kan tot vijf jaar cel krijgen.

Strengere straf

Volgens NBC Los Angeles liep Winkler halfnaakt door de straat en richtte hij zijn laser eerst op de Secret Service-agent die hem aansprak. Toen Marine One overvloog, draaide hij het apparaat richting de helikopter, waarop hij gearresteerd werd. De verdachte zou ook een mes bij zich gehad hebben. Het incident onderstreept opnieuw hoe kwetsbaar luchtvaartuigen zijn voor laserstralen. Alleen al in 2024 werden in de VS ruim 12.000 meldingen gedaan. Het aantal incidenten blijft dit jaar oplopen, en de FAA intensiveert daarom haar aanpak tegen overtreders. Of dit voorval, mede door de iconische status van de helikopter in kwestie, als voorbeeld daarvan gebruikt zal worden moet nog blijken.