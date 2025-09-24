Corendon zet groots in op luchthaven over de grens

Corendon ziet steeds meer Nederlandse reizigers vliegen vanaf luchthavens over de grens en daarom wil de touroperator veel meer gaan inzetten op vluchten vanaf Düsseldorf Airport.

Veel Nederlanders verkiezen vliegvelden die vlak over de grens gelegen liggen, zoals Düsseldorf, Köln/Bonn en Münster in Duitsland en Brussels Airport in België, boven Nederlandse luchthavens, omdat vluchten vanaf daar een stuk goedkoper zijn. Met de onlangs aangekondigde verhoogde vliegtaks lijkt die trend zich nog verder door te zetten.

Netwerk vanuit Duitsland

Bij Corendon blijft die verandering niet onopgemerkt. Vanaf april volgend jaar wil de touroperator vanaf Köln/Bonn en Düsseldorf vluchten aanbieden naar bestemmingen in onder meer Egypte, Griekenland en Turkije. Het volledige netwerk volgt later. In totaal verwacht Corendon komend jaar 1,2 miljoen reizigers te vervoeren. ‘En de afgelopen jaren zien we dat zij massaal vanuit Duitsland vertrekken, omdat het goedkoper en heel goed bereikbaar is. In de afgelopen vijf jaar is het aantal Nederlandse passagiers dat vanaf Düsseldorf vliegt, met ruim 40% gestegen!’, constateert Martin de Boer, commercieel directeur bij Corendon, in een verklaring.

Düsseldorf de grootste

Düsseldorf en Köln/Bonn liggen niet alleen dichtbij Nederland, maar doordat de luchthavens relatief klein zijn, zijn de incheckprocessen eveneens overzichtelijk. De Boer zegt dat Düsseldorf de grootste luchthaven voor Corendon wordt. ‘Met onze eigen Corendon-Oranje-parking start de vakantie al bij aankomst op de luchthaven. En in 2026 pakken we groots uit met een geweldig Koningsdag-feest op Düsseldorf Airport’, zegt hij. Hoewel Corendon over de grens uitbreidt, blijft de touroperator wel gewoon actief op Schiphol, Groningen Airport Eelde en Brussels Airport. Van Rotterdam The Hague Airport en Maastricht Aachen Airport wordt geen gebruik meer gemaakt.