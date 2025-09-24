Kritiek vanuit het noorden op verhoging vliegtaks

De directeur van Groningen Airport Eelde is kritisch op de verhoging van de ‘vliegtaks’. De belasting zou enkel zorgen voor meer vluchten vanuit de buurlanden.

De aangekondigde verhoging van de vliegbelasting maakt vakantievluchten vanuit Nederland minder aantrekkelijk. Volgens Meiltje de Groot, directeur van Groningen Airport Eelde en voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Luchthavens, kiezen steeds meer reizigers uit de grensstreek daarom voor luchthavens in Duitsland.

Niet alleen passagiers, ook touroperators en luchtvaartmaatschappijen verleggen hun blik. Zo kondigde Corendon deze week aan het aantal vluchten vanuit Düsseldorf en Keulen/Bonn fors uit te breiden. De reisorganisatie ziet dat het aantal Nederlandse passagiers via Düsseldorf in de afgelopen vijf jaar met ruim veertig procent is toegenomen. Duitse luchthavens zijn bovendien goed bereikbaar, benadrukt Corendon. Die maatschappij maakte afgelopen zomer intensief gebruik van Eelde, met vakantievluchten naar onder meer Turkije, Mallorca en Kreta. De uitbreiding in Duitsland gaat volgens het bedrijf niet ten koste van de vluchten vanaf Schiphol en Eelde, al blijft de concurrentie vanuit de grensregio groot.

Per 1 januari 2027 stijgt de belasting op vliegtickets opnieuw. Nu betaalt een passagier bijna 30 euro, straks komt daar voor een reis naar Turkije 17 euro bovenop. Voor een gezin kan het al snel lonen om de auto te pakken richting Bremen, Münster of Düsseldorf. ‘We prijzen onszelf uit de markt’, aldus De Groot tegenover Dagblad van het Noorden.

Vooral regionale luchthavens als Eelde en Maastricht voelen de druk. Die laatste heeft bovendien concurrentie van Belgische velden. Het kabinet wil met de belasting de CO₂-uitstoot terugdringen en verwacht jaarlijks 257 miljoen euro extra op te halen. Toch zet de maatregel volgens critici weinig zoden aan de dijk voor verduurzaming. ‘Het geld verdwijnt in de schatkist, in plaats van in duurzame brandstoffen of innovaties’, zegt De Groot.

Ook KLM waarschuwt dat Nederland met de hoogste vliegbelasting van Europa zichzelf buitenspel zet. ‘Vakantiegangers wijken uit naar Duitsland, terwijl wij minder middelen overhouden voor verduurzaming’, aldus topvrouw Marjan Rintel eerder deze week.