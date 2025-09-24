Perspectief voor metro naar Schiphol

Het kabinet heeft besloten opnieuw te investeren in de doortrekking van de Noord/Zuidlijn richting Schiphol. Een metroverbinding richting de luchthaven krijgt daarmee weer enig perspectief.

Het kabinet heeft besloten opnieuw geld uit te trekken voor de verlening van de Noord/Zuidlijn richting Schiphol. Er wordt al jaren gesteggeld over het project en de financiering ervan. In 2023 werd er 1,8 miljard euro uit het budget voor de metroverbinding gehaald om een tekort op de Rijksbegroting te dichten. Nu kiest het kabinet ervoor het project weer van middelen te voorzien. Er komt direct een bijdrage van 200 miljoen euro, gevolgd door een structurele bijdrage van nog eens 200 miljoen euro per jaar vanaf 2039.

Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat Thierry Aartsen benadrukt dat er nog veel werk nodig is om het hele project te financieren. ‘Het zal nog een hele financiële puzzel worden, maar we vinden het belangrijk om alvast een bedrag vrij te maken en zo nieuw perspectief te bieden’, aldus Aartsen.

De verlenging van de metro naar Schiphol moet niet alleen zorgen voor een betere bereikbaarheid van de luchthaven vanuit Amsterdam, maar ook ruimte scheppen op het reguliere spoor. Daardoor ontstaat er meer capaciteit voor zowel internationale treinen als binnenlandse verbindingen. Daarnaast wordt de ontsluiting van nieuwe woon- en werklocaties in de regio verbeterd.

Regionale prioriteit

Melanie van der Horst, voorzitter van de Vervoerregio Amsterdam, ziet de stap als een belangrijk signaal: ‘Het kabinet laat hiermee zien dat het belang van de ov-verbinding tussen Amsterdam en Haarlemmermeer wordt erkend. Ik wil minister Tieman en staatssecretaris Aartsen bedanken voor hun inzet.’ De Vervoerregio Amsterdam riep vorig jaar in een brief al op om de eerdere bezuiniging terug te draaien. Daarbij werd ook gevraagd eventuele financiële meevallers in te zetten voor de Noord/Zuidlijn en de IJmeerverbinding. De regio Amsterdam-Haarlemmermeer heeft zelf toegezegd 1,4 miljard euro bij te dragen aan het project.