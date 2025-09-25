777 buigt scherp af om naar Schiphol te vliegen

Een Boeing 777-300 van Air Canada maakte afgelopen dinsdag een ongeplande landing op Schiphol wegens een medisch noodgeval.

Het vliegtuig, registratie C-FIVS, maakte zich die middag om 13:10 uur op voor vlucht AC867 vanuit de Griekse hoofdstad Athene op weg naar Toronto, Canada. De 777 steeg iets meer dan een uur later dan gepland in noordoostelijke richting op en boog vervolgens af richting het noordwesten om via Noord-Macedonië, Kosovo, Servië, Hongarije, Oostenrijk, Tsjechië en Duitsland de route richting haar bestemming voort te zetten.

Boven het noorden van Duitsland maakte de 777 een scherpe bocht richting Schiphol © Flightradar24.com

Ongeplande landing op Schiphol

Echter, boven Duitsland deed zich volgens AirLive.net een medisch noodgeval voor. Hoewel geschikte luchthavens om een 777 te faciliteren als Berlijn, Hamburg en Kopenhagen (Denemarken) in de buurt lagen, besloten de piloten ten noorden van Duitsland een haarscherpe bocht richting Nederland te maken voor een ongeplande landing op Schiphol. Ter hoogte van Groningen vloog de machine het Nederlandse luchtruim binnen. Het toestel kreeg toestemming om in noordoostelijke richting te landen op de Kaagbaan (06/24).

Kort aan de grond op Schiphol

Daar arriveerde de 777 iets meer dan drie uur na take-off. Vervolgens taxiede het toestel naar gate E9. Vijftig minuten na de ongeplande landing maakte het zich op voor het restant van de vlucht. Het taxiede naar de Polderbaan (18R/36L) waar het om 19:45 uur vanaf vertrok. De 777 boog al snel af richting het noordwesten. Via Schotland maakte de machine zich klaar voor de Atlantische oversteek. Uiteindelijk arriveerde het vliegtuig na zeven uur en dertig minuten in Toronto. Daarmee liep de vlucht een vertraging van iets meer dan vier uur op.