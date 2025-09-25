Antonov An-124 na 43 maanden weer in beweging

De Canadese zender CTV News meldt dat de in Canada in beslag genomen Antonov An-124, die sinds het begin van de oorlog in Oekraïne stilstond op Toronto Pearson Airport, voor het eerst in meer dan drieënhalf jaar in beweging is gekomen. Het toestel werd kort over het platform gesleept.

Video’s die afgelopen vrijdag op Reddit werden gedeeld, tonen de An-124 die langzaam over de luchthaven van Toronto Pearson beweegt. Het was de eerste keer in 43 maanden dat het vliegtuig van zijn parkeerplaats afkwam.

Voor het eerst in beweging

Het vrachtvliegtuig van de Russische luchtvaartmaatschappij Volga-Dnepr Airlines landde in februari 2022 in Toronto om COVID-19-tests af te leveren. Drie dagen na aankomst sloot Canada, net als andere westerse landen, het luchtruim voor Russische luchtvaartmaatschappijen. Hierdoor werd het voor de An-124 onmogelijk om te vertrekken. In juni 2023 werd het toestel officieel in beslag genomen door de Canadese overheid. Ottawa stelde destijds dat de Antonov ook kon worden ingezet voor militair transport, en legde daarom beslag op het vliegtuig. De Russische ambassade had eerder gewaarschuwd dat Moskou de inbeslagname van het vliegtuig zag als ‘kaping, diefstal en piraterij.’

Een woordvoerder van de luchthaven benadrukte dat het toestel enkel door Volga-Dnepr werd verplaatst voor onderhoud. Later werd het teruggebracht naar zijn oorspronkelijke parkeerplaats. Het ministerie van Openbare Werken voegde daaraan toe dat er nog tot 29 september onderhoudsteams rond en in het vliegtuig actief zullen zijn voor routinematig werk.

Antonov An-124

Het vliegtuig in kwestie, een Antonov An-124, is het productievliegtuig waarop de inmiddels verwoeste Antonov An-225 gebaseerd is. De ‘Mriya’, zoals de An-225 werd genoemd, is een verlengde versie van de An-124. Het toestel werd voorzien van twee extra motoren, grotere vleugels en een grotere romp. Om de ‘Buran’, de Russische variant van de Space Shuttle, te kunnen vervoeren werd de staart van de An-225 ook aangepast.



