Britse politie grijpt in na luchthavenhack

De Britse politie heeft woensdag aangekondigd dat een man is aangehouden in het kader van een onderzoek naar de ransomware-aanval op Collins Aerospace. Door de aanval raakten inchecksystemen op luchthavens offline en ontstonden er vertragingen en annuleringen in heel Europa.

De National Crime Agency meldde in een verklaring dat de man, die in de veertig is, dinsdag werd aangehouden op verdenking van misdrijven onder de Computer Misuse Act en sindsdien op voorwaardelijke borgtocht was vrijgelaten. Verdere details over de identiteit van de man of de herkomst van de aanval zijn nog niet bekendgemaakt.

De cyberaanval op Collins Aerospace, een dochteronderneming van RTX, was onderdeel van een reeks hacks die Europa de afgelopen maanden heeft getroffen.

De verstoring had onder andere invloed op Brussels Airport en Heathrow in Londen, waar reizigers te maken kregen met lange wachttijden en vertragingen

. Op de luchthaven van Berlijn, die door de marathon extra druk was, waren maandag nog steeds geen werkende inchecksystemen en liepen de vertragingen op tot meer dan een uur.

Collins Aerospace heeft aangekondigd samen te werken met de betrokken luchthavens en dat de laatste fase van de herstelwerkzaamheden zijn gestart.

Cybercriminelen maken gebruik van ransomware om gegevens te versleutelen en daarna geld te vragen voor het herstel ervan. Eerder dit jaar werden ook andere bedrijven, zoals de autofabrikant Jaguar Land Rover, getroffen door dergelijke aanvallen.