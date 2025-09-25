Korte vlucht voor KLM-toestel vanaf Schiphol

Een Boeing 737-800 van KLM, registratie PH-BXO, heeft op zondag 21 september 2025 een voorzorgslanding gemaakt op Schiphol. Het toestel kreeg kort na vertrek te maken met een birdstrike terwijk het onderweg was van Amsterdam naar Berlijn.

Klim snel afgebroken

Het vliegtuig steeg op vanaf baan 36L, maar tijdens het uitklimmen rapporteerde de cockpitbemanning een birdstrike met motor nummer twee. De bemanning merkte trillingen in de motor en besloot om voorzichtig het stijgen te stoppen. Op ongeveer 1800 meter hoogte werd besloten terug te keren naar Schiphol.

De crew wist twintig minuten later veilig te landen op baan 36R. Alle passagiers en bemanning bleven ongedeerd.

De Boeing 737-800 keerde na een vogelaanvaring terug naar Schiphol © Flightradar24.com

Voor de passagiers naar Berlijn werd een vervangend vliegtuig geregeld: een Boeing 737-800, registratie PH-BCH. Het toestel kwam aan in de Duitse hoofdstad met een vertraging van ongeveer drie uur.

De betrokken Boeing, PH-BXO, werd na de landing 72 uur lang aan de grond gehouden voor onderhoud en controle. Drie dagen later, op woensdag 24 september 2025, werd het vliegtuig opnieuw in gebruik genomen. Het toestel vloog direct weer naar Berlijn.

Aanvaringen tussen vogels en vliegtuigen veroorzaken jaarlijks wereldwijd meer dan 1 miljard euro schade. Ook vinden iedere jaar aanvaringen plaats waarbij de veiligheid van de passagiers duidelijk in het geding is, met soms fatale afloop.