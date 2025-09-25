Schiphol doelwit voor drones? ‘Net zo goed’

Schiphol en andere luchthavens zijn niet minder kwetsbaar zijn voor drones als de vliegvelden van het Noorse Oslo en het Deense Kopenhagen. Dat stelt defensie-expert Patrick Bolder.

Dat komt volgens hem onder meer doordat Schiphol verspreid ligt over een uitgestrekt gebied. Hoewel vier landingsbanen zich in de buurt van de terminals bevinden, liggen de andere twee banen in de weilanden. ‘Dat maakt Schiphol net zo goed een kwetsbaar doelwit. Zeker als je veel economische schade wilt aanrichten’, zegt de defensie-expert in een interview met RTL.

Regionale vliegvelden

Ondanks dat Schiphol veruit het grootste vliegveld van Nederland is, denkt Bolder dat de schade op regionale luchthavens, waaronder Eindhoven Airport, eveneens aanzienlijk kan zijn. Het Zuid-Brabantse vliegveld is er niet alleen een voor de burgerluchtvaart, maar ook voor defensie. Zo vertrok vorige week nog een tankvliegtuig vanaf Eindhoven Airport op weg naar Polen om vliegtuigen die achter de Russische drones aanzaten van brandstof te voorzien. ‘Zo zou je met een gecoördineerde dronevlucht bij Eindhoven Airport die aanvoer kunnen stoppen, om maar een voorbeeld te geven’, schetst Bolder een voorbeeldsituatie.

Oplossingsrichtingen in kinderschoenen

De defensie-expert zegt dat er no fly-zones rondom vliegvelden als Schiphol en Eindhoven Airport gelden, maar dat boosdoeners daar lak aan hebben. Hoe kunnen luchthavens zich dan beschermen hiertegen? Voorlopig is daar nog geen eenduidig antwoord op, omdat aan de huidige mogelijkheden haken en ogen zitten. ‘Zo zou je kunnen proberen om het magnetisch veld van de drone te verstoren maar daarmee heb je ook de kans de communicatie met al het andere luchtverkeer te ontregelen en dat is gevaarlijk’, zegt Bolder, die een afweergeschut daarom ‘onwenselijk’ vindt. Ook de anti-dronetechnologieën die Defensie ontwikkelt, staan nog in de kinderschoenen.