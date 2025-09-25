Tiener reist mee in landingsgestel

Een 13-jarige Afghaanse jongen heeft een gevaarlijke vluchtpoging overleefd. Hij had zich verstopt in het landingsgestel van een Airbus A340 van Kam Air, die vloog van Kabul naar Delhi.

De jongen, uit Kunduz in het noorden van Afghanistan, werd ontdekt terwijl hij over de landingsbaan op de Indira Gandhi International Airport in Delhi dwaalde nadat het vliegtuig zondagochtend was geland. Hij werd vastgehouden en ondervraagd door de Indiase Central Industrial Security Force voordat hij met hetzelfde vliegtuig werd teruggebracht naar Kabul.

Volgens de autoriteiten had de jongen zich verstopt in de achterste wielkast van het vliegtuig. Hij vertelde de politie dat hij van plan was Iran te bereiken en aan boord ging van het verkeerde vliegtuig. Zijn enige bezit was een kleine rode radio

Overlevingskans

De overlevingskans in de ruimtes voor het landingsgestel zijn erg beperkt. Dit heeft drie primaire redenen: de ruimte, de temperatuur en de luchtdruk.

Vliegtuigen zijn ontworpen om optimaal gebruik te maken van alle beschikbare ruimte. Moderne toestellen hebben daardoor dan ook maar weinig loze ruimte bij het landingsgestel, waardoor verstekelingen tijdens het inklappen bekneld kunnen raken.

De temperatuur op kruishoogte kan erg laag zijn, vaak tussen de 50 en de 60 graden onder nul. Deze temperaturen zijn moeilijk te overleven als verstekeling zonder goede voorbereiding.

De luchtdruk op kruishoogte is vaak tussen de 200 en 250 hectopascal, slechts een kwart van de 1013 hectopascal die in de luchtvaart wordt aangenomen voor zeeniveau. Een dermate beperkte hoeveelheid lucht kan leiden tot zuurstoftekort, wat na enige tijd dodelijk kan zijn.





