A330 botst op Russisch vliegtuig

Op een taxibaan op de internationale luchthaven Sheremetyevo in Moskou botste op de avond van 24 september 2025 een Airbus A330 op een Sukhoi Superjet. Dat melden Russische media.

Een Rossiya Airlines Sukhoi Superjet 100-95B, registratie RA-89112, maakte zich klaar voor een vlucht naar Pulkovo Airport in St. Petersburg toen er rond 20:30 lokale tijd een Airbus A330 van Hainan Airlines, registratie B-1098, tegen aanbotste. De A330 was zojuist geland vanuit Beijing en taxiëde naar de gate toen het incident zich voordeed.

Beschadigingen aan beide toestellen

Tijdens het manoeuvreren raakte de Airbus A330 de achtervleugel van de Sukhoi Superjet, waardoor de staart beschadigd raakte. Naar verluidt zeiden passagiers die getuige waren van het incident dat de vleugel ‘was afgescheurd op de taxibaan.’ De passagiers van de A330 konden deze veilig verlaten, terwijl de passagiers van de Sukhoi Superjet werden overgebracht naar een nieuw toestel. Zij kwamen met drie uur vertraging aan op hun eindbestemming.

Geen gewonden

Op het moment van het incident waren er 84 passagiers en vijf bemanningsleden aan boord van de Sukhoi Superjet, en 264 passagiers aan boord van de Airbus A330. Het Federal Air Transport Agency, dat toezicht houdt op de Russische burgerluchtvaart, meldde dat er geen gewonden zijn gevallen.

















