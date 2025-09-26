KLM neemt stappen om staking te voorkomen

Voor de vierde week op rij roepen vakbonden FNV en CNV medewerkers van KLM op te gaan staken. KLM probeert deze staking echter te voorkomen en spant een kort geding aan.

Afgelopen woensdag staakten medewerkers zes uur lang, de week daarvoor vier uur en nog een week eerder twee uur. Voor komende woensdag hebben de vakbonden een staking afgekondigd van maar liefst acht uur. Tussen 06:00 uur en 14:00 uur leggen werknemers het werk neer uit onvrede over de cao-afspraken die KLM sloot met kleinere vakbonden.

Hoewel KLM de eerdere stakingen heeft geaccepteerd, onderneemt de airline nu stappen om de staking van komende week te voorkomen. De luchtvaartmaatschappij stapt naar de rechter vanwege ‘de ernstige gevolgen voor de veiligheid op Schiphol, onze operatie, passagiers en andere (partner)maatschappijen’. Tegenover de NOS wil KLM nog geen toelichting geven waarom de maatschappij bij de eerdere stakingen geen verbod eiste en nu wel

‘Oorlogsverklaring’

De oorzaak van de vele stakingen ligt in een conflict dat KLM heeft met de twee grootste vakbonden FNV en CNV. Zij eisen een hoger loon voor het grondpersoneel, dat onder meer incheck-, bagage-, en apron-personeel omvat. Volgens KLM leent de financiële situatie van het bedrijf er niet toe op dit moment. Bovendien wijst de airline op de recente loonsverhogingen.

Hoewel onderhandelingen stukliepen met vakbonden FNV en CNV, slaagde KLM er wel in tot een akkoord te komen met drie kleinere vakbonden VKP, De Unie en NVLT. Volgens FNV-bestuurder Jon van Dorland is het akkoord een ‘oorlogsverklaring’. De vakbond beschuldigt KLM van een verdeel-en-heersstrategie. Ook CNV is fel. ‘Hier gaat KLM echt spijt van krijgen’, reageerde hun voorman.

De vakbonden kondigden eerder deze zomer ook al stakingen aan, zowel in juni als in juli. De eerstgenoemde werd verboden vanwege de drukte van de NAVO-top in Den Haag en risico’s voor passagiers. Door de staking in juli ging tevens een streep. KLM beargumenteerde dat het drukke zomerseizoen ongeschikt was voor stakingen wegens de weinige omboekmogelijkheden; de rechter ging daarin mee.