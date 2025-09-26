KLM-vlucht draait halverwege om naar Amsterdam

Een Embraer E190LR van German Airways, die tijdelijk voor KLM Cityhopper vliegt, was donderdagavond onderweg naar Aalborg, Denemarken, toen het moest omkeren. Oorzaak: mysterieuze drones in Denemarken.

De Embraer E190, registratie D-AWSI, steeg kort na 23:00 uur met twee uur vertraging op vanaf de Polderbaan in Amsterdam. Het toestel was onderweg naar Aalborg, Denemarken, voor KLM Cityhopper-vlucht KL1289. Via Noord-Holland, Friesland en de Friese Waddeneilanden kwam het toestel boven de Noordzee terecht. Kort daarna keerde de machine om.

De luchthaven van Aalborg werd om 23:40 uur plotseling gesloten als gevolg van mysterieuze drones die rondom het vliegveld werden gespot. De politie maakte later bekend zelf geen drones te hebben gezien. Tevens zou ze nog niet weten wie melding maakte van de drones bij het vliegveld. Kort na 00:30 uur heropenden de autoriteiten het luchtruim bij Aalborg Airport.

Hoewel het vliegveld slechts een uur gesloten was, was de schade al geleden voor de KLM-vlucht. Kort voor middernacht, ongeveer een halfuur na de omkeer, landde de Embraer op de Kaagbaan van Schiphol. Ook een SAS-vlucht vanuit Kopenhagen werd geannuleerd als gevolg van de sluiting van het vliegveld van Aalborg.

De route van de KLM-vlucht | ©Flightradar24

Recente sluitingen

Het is niet de eerste keer deze week dat een vliegveld in Denemarken moet sluiten als gevolg van drones. Op maandag sloot de grootste luchthaven van het land, Kopenhagen Kastrup, gedurende vier uur het luchtruim wegens de apparaten. Ook woensdagavond was het al raak in Aalborg, toen sloot het vliegveld het luchtruim gedurende drie uur. Dezelfde KLM-vlucht moest toen uitwijken naar Billund.

Desondanks is het nog steeds onduidelijk wie de verstoorder is. De Deense regering noemt de drone-acties ‘hybride aanvallen’, waarbij het doel is angst te zaaien. Volgens de regering is het duidelijk dat de verstoringen afkomstig zijn van een ‘professionele partij’. Rusland ontkent er iets mee te maken te hebben en noemt de speculaties over Russische betrokkenheid ‘absurd’.