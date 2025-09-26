Netanyahu maakt grote omweg onderweg naar VS

Hij blijft foeteren dat de Verenigde Naties ‘moreel verward’ zijn, maar bij de ledenvergadering van de VN is de Israëlische premier Netanyahu desondanks aanwezig. Wel was hij genoodzaakt een omweg te maken onderweg naar de Verenigde Staten.

De Boeing 767-300, bijnaam Wing of Zion, van de Israëlische premier Benjamin Netanyahu vertrok donderdagochtend rond 05:00 uur lokale tijd vanuit Tel Aviv, Israël, onderweg naar New York, Verenigde Staten. Het vliegtuig vloog boven de Middellandse Zee, de Griekse eilanden en de laars van Italië. Boven Sardinië boog het toestel echter af richting het zuiden voor een omweg.

Dat heeft te maken met een verzoek vanuit het Internationaal Strafhof in Den Haag op 21 november 2024. Toen vaardigde hoofdaanklager Kahn een arrestatiebevel uit. Het hof beschuldigt hem van vermeende verantwoordelijkheid voor de oorlogsmisdaad ‘hongersnood als een methode van oorlogvoering’, evenals misdaden tegen de menselijkheid.

Om het restant van het Europese luchtruim te ontwijken, en daarmee het risico te verkleinen te worden aangehouden, vloog Netanyahu op weg naar New York niet over Spanje, Portugal en Frankrijk, maar over internationale wateren. Netanyahu vervolgde zijn route na Sardinië over de Middellandse Zee en de Straat van Gibraltar. Zo valt te zien op radargegevens.

In eerdere vluchten naar de Verenigde Staten vloog Netanyahu nog wel over Frankrijk. Waarom de Israëlische premier het land nu ontwijkt, is onduidelijk. Vermoed wordt dat het te maken heeft met de recente erkenning van de Palestijnse staat door Parijs. De route van Netanyahu | ©FlightAware

Arrestatiebevel

Het arrestatiebevel van Netanyahu houdt in dat alle partijen die het Statuut van Rome uit 1997 hebben getekend en geratificeerd – 125 staten in totaal – verplicht zijn de Israëlische premier aan te houden als hij het grondgebied van een partij bezoekt. Dat geldt voor alle landen in de Europese Unie, Zuid-Amerika en een groot aantal landen in Afrika en Azië, Israël uitgezonderd.

In de praktijk blijkt het systeem echter niet waterdicht. Netanyahu bracht eerder dit jaar een bezoek aan zijn vriend Orban in Hongarije, waar hij niet werd opgepakt. De Verenigde Staten, bovendien, zijn zelf helemaal geen partij bij het Internationaal Strafhof. Netanyahu hoeft dan ook niet bang te zijn dat hij wordt opgepakt bij zijn bezoek aan de Verenigde Naties.