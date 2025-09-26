Luchthaven Schiphol gaat in hoger beroep tegen de uitspraak van de voorzieningenrechter in een kort geding aangespannen door de Stichting Vrienden van Extinction Rebellion (XR). De zaak betrof de toegangsverboden die eerder dit jaar werden opgelegd aan de 37 klimaatdemonstranten die ongeoorloofd het beveiligde gebied van Schiphol betraden.

Volgens de luchthaven is de stap nodig om de toegang tot beveiligde zones streng te kunenen reguleren. Schiphol benadrukt dat toegang alleen is toegestaan voor passagiers en medewerkers, en alleen met een geldige reden. Overtredingen kunnen leiden tot sancties, aldus de luchthaven.

Volgens Schiphol blijft demonsteren mogelijk, maar enkel op aangewezen locaties. Acties in de beveiligde zones zouden volgens de luchthaven de operatie verstoren. Daarnaast zou risico’s met zich meebrengen voor zowel de veiligheid van passagiers, als het personeel en het vliegverkeer. Schiphol is net als alle luchthavens wereldwijd verplicht internationale veiligheidsregels en procedures te volgen.

Volgens de activisten van XR tast het verbod hun bewegingsvrijheid aan en kunnen zij hierdoor hun demonstratierecht niet goed uitoefenen. ‘Wij vliegen zo min mogelijk, maar soms kan het niet anders,’ aldus een woordvoerder van XR tegen NU.nl. ‘Bijvoorbeeld bij ziekte van een familielid in het buitenland. Of als je moet vliegen voor je werk. Soms heb je de keuze niet.’