Trump sleept opnieuw megaorder voor Boeing binnen

Turkish Airlines gaat een gigantische bestelling plaatsen bij Boeing. De order is onderdeel van een deal die de Amerikaanse president Trump sloot met de Turkse president Erdoğan.

Turkish Airlines koopt tot wel 75 Boeing 787 Dreamliners en honderdvijftig 737 MAX-vliegtuigen. Het laatstgenoemde deel van de bestelling staat nog onder voorbehoud van gesprekken met motorfabrikant CFM International. De bestelling draagt bij aan de groei van Turkish Airlines, dat aankondigde de vloot te willen verdubbelen per 2033 naar meer dan achthonderd vliegtuigen.

Turkish Airlines gaf tevens reeds duidelijkheid over welke specifieke varianten ze precies gaat bestellen. De Dreamliner-order bestaat uit zowel de 787-9, waarvan de airline er al 24 in haar vloot heeft, als de langere 787-10. Van de 75 toestellen zijn er vijftig zeker en beschikt de airline over de kooprechten voor de resterende 25. Boeing levert de eerste vliegtuigen vanaf 2029.

Wat betreft de MAX-toestellen, koopt de airline tenminste honderd vliegtuigen bij Boeing. Ze beschikt verder over de kooprechten voor nog eens vijftig machines. Het gaat om de MAX-8/10-modellen. De laatstgenoemde heeft Turkish Airlines op dit moment nog niet in haar 737-vloot, die enkel uit de NG-generatie en de MAX 8- en MAX 9-varianten bestaat.

Ontmoeting in Washington

Tijdens de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties kwam de Turkse president Recep Tayyip Erdoğan op bezoek in Washington voor een langverwachte ontmoeting met Trump. De laatste keer dat de Turkse president op bezoek was in Washington, is zes jaar geleden. Toen woonde Trump ook in het Witte Huis. In de periode van Biden is hij niet langsgekomen.

De twee bespraken ook het opheffen van sancties tegen Turkije. Deze werden door Trump ingesteld in 2020 nadat de Turken S-400 raketafweersystemen kochten van Rusland. De aankoop leidde tot een grote vertrouwensbreuk binnen de NAVO, waar Turkije onderdeel van uitmaakt. Sindsdien mochten de Turken onder meer niet langer geavanceerde Amerikaanse straaljagers kopen.

In de deal die Trump en Erdoğan sloten, beloofde Turkije, behalve Boeing-vliegtuigen te kopen, ook te stoppen met de import van Russische olie. Het land is op dit moment de vierde grootste afnemer van Russische ruwe olie, na China, India en de Europese Unie. In ruil daarvoor krijgt Ankara voortaan weer toegang tot de aankoop van Amerikaanse F-16’s en F-35’s.