Zet Lufthansa duizenden medewerkers op straat?

Lufthansa zal maandag bekendmaken dat het bedrijf duizenden banen schrapt. Dat meldt Reuters.

Volgens bronnen van het persbureau zou maar liefst twintig procent van het administratieve personeel op straat komen te staan. Met de efficiëntieslag zou Lufthansa, dat komend jaar haar 100-jarig bestaan viert, het vertrouwen onder investeerders op willen krikken. Maandag staat een belangrijke investeerdersdag in München op de agenda van het Duitse bedrijf, waarop de officiële aankondiging wordt verwacht. Eind vorig jaar kondigde het concern al het begin van een reorganisatie aan, nadat bleek dat de winstdoelstelling van acht procent niet zou worden gehaald.

‘Dit alles vereist ook dat wij efficiënter worden in de administratie, omdat we ons niet kunnen veroorloven ons werk te onderhouden tegen de huidige kosten – we hebben immers geen marges om te investeren. En in onze sector heb je zonder moderne technologie geen enkele kans’, zou Lufthansa-CEO Carsten Spohr vrijdag hebben gezegd tegen een deel van het personeel, meldt Reuters.

De ingreep lijkt gevolgen te hebben voor de gehele Lufthansa-groep, waaronder maatschappijen zoals Swiss en Brussels Airlines. Het is nog onduidelijk hoeveel banen er precies zullen verdwijnen. Volgens het Duitse Handelsblatt heeft Lufthansa zo’n 15.000 administratieve medewerkers, waarmee een dergelijke maatregel gevolgen zou hebben voor 3.000 banen. Daarmee liggen acties vanuit de vakbonden op de loer.