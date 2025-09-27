A380 na vlucht van 9 uur terug bij af

Een Airbus A380 van Singapore Airlines maakte afgelopen vrijdag halverwege de vlucht een ommekeer en vloog terug naar Frankfurt.

De betreffende Superjumbo, registratie 9V-SKU, steeg donderdagavond rond 22:00 uur op vanaf baan 07C van Frankfurt Airport. Van daaruit zou het toestel, vluchtnummer SQ325, in twaalf uur naar Singapore vliegen. Op een hoogte van ruim 30.000 voet vloog het Singapore Airlines-vliegtuig via Tsjechië, Slowakije, Hongarije, Roemenië en Turkije richting de Kaspische Zee.

Maar terwijl de A380 zo’n vier uur onderweg was en inmiddels in het luchtruim van Azerbeidzjan verkeerde, signaleerde de bemanning een mogelijk technisch probleem. Daarop werd besloten om te keren en terug te vliegen naar Frankfurt. Een kleine negen uur nadat de viermotorige machine vanuit daar vertrokken was, landde de vlucht in de vroege ochtend veilig op baan 07R. Daarna taxiede de A380 naar een afgelegen parkeerplaats.