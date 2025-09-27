Cockpitraam 737 vliegt plotseling open

Een Boeing 737-900 van Delta Air Lines moest afgelopen woensdag de start op de luchthaven van het Amerikaanse Minneapolis afbreken nadat het cockpitraam plotseling openging.

Het toestel, N894DN, stoomde zich klaar om de binnenlandse vlucht DL2261 naar Las Vegas, die om 7:20 uur lokale tijd op de planning stond, uit te voeren. De piloten kregen toestemming te vertrekken vanaf baan 12L toen zij aan de luchtverkeersleiding lieten weten dat ze de start afbraken, nadat een van de cockpitramen uit het niets openging, iets wat in zeldzame gevallen ook tijdens een vlucht weleens gebeurt. ‘Er is geen reddingsactie nodig, we hoeven alleen maar een checklist af te werken. Er is een raam opengegaan’, zo zou een van de piloten volgens LiveATC.net hebben gezegd.

Start afgebroken

De 737 verliet ter hoogte van de kruising met baan 22, zo’n 650 meter verderop, de startbaan om terug te taxiën naar het platform. ‘Omdat de veiligheid van onze passagiers en mensen voorop staat, heeft de bemanning een training gevolgd om de start veilig af te breken na een mechanisch probleem in de cockpit. Onze excuses voor de vertraging in de reisplannen’, aldus een woordvoerder van Delta Air Lines in een verklaring aan CBS News. Bij de gate moesten de reizigers het vliegtuig verlaten.

Vervangend vliegtuig

Delta Air Lines regelde voor hen een andere 737-900, registratie N896DN. Dat vliegtuig steeg om 9:20 uur op, exact twee uur later dan de oorspronkelijke vertrektijd, en arriveerde met een vertraging van één uur en een kwartier in Las Vegas. De 737 waarvan het cockpitraam openging, werd later woensdagmiddag alweer vrijgegeven. De Federal Aviation Administration (FAA) doet onderzoek naar het incident.