Landingsbaan tijdelijk dicht door drone bij Schiphol

De Polderbaan op Schiphol is vanmiddag ongeveer 45 minuten buiten gebruik geweest nadat meerdere meldingen werden ontvangen van een mogelijke drone in het luchtruim rond de baan. Piloten én vliegtuigspotters meldden een object in de lucht, wat leidde tot inzet van de marechaussee en het tijdelijk omleiden van vliegbewegingen.

Rond 12:10 uur kwamen meldingen binnen bij de luchtverkeersleiding van piloten die een drone hadden gezien op circa 150 meter hoogte. De gezagvoerder van een Transavia-vliegtuig zou gemeld hebben dat de drone op slechts een meter of vijftig van zijn toestel vloog, meldt de NOS.

Als gevolg hiervan werd de Polderbaan afgeschaald: vliegtuigen die normaal zouden aankomen of vertrekken via die baan, werden tijdelijk omgeleid naar de Zwanenburgbaan. Dit is de standaardprocedure van Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) bij voorvallen met drones. Het komt overigens maar zelden voor dat een start- en landingsbaan tijdelijk wordt gesloten.

Inzet en zoektocht

De marechaussee zette verschillende middelen in, waaronder een politiehelikopter, om de drone en mogelijk de bestuurder op te sporen. Uiteindelijk werd echter niets aangetroffen. De woordvoerder van de marechaussee stelde dat het waarschijnlijk om een hobbydrone ging, aangezien er verder geen aanwijzingen waren van herhaalde waarnemingen. De Polderbaan werd rond 13:00 uur weer vrijgegeven voor regulier gebruik.

Kwetsbaarheid

Ondanks het feit dat het vliegen met een drone in de omgeving van Schiphol streng verboden is, vinden er geregeld voorvallen met ongeautoriseerde drones rond de luchthaven plaats. Uit gegevens van LVNL blijkt dat er in de eerste helft van 2025 een kleine 35 incidenten met drones plaatsvonden. Daarbinnen wordt echter maar een klein aantal voorvallen geclassificeerd als serieus incident.

Desalniettemin is er de afgelopen weken internationaal flink aandacht voor de kwetsbaarheid van luchthavens en andere kritieke infrastructuur, nadat het vliegverkeer op de luchthavens van onder meer Kopenhagen, Oslo en Aalborg werd stilgelegd als gevolg van incidenten met grote drones.

Ook Schiphol is als belangrijk infrastructuurknooppunt kwetsbaar voor drones. De luchthaven ligt verspreid over een uitgestrekt gebied. Dat maakt het vliegveld per definitie lastig verdedigbaar. De no fly-zones rondom Schiphol zal eventuele boosdoeners niet tegenhouden. Bovendien zitten er haken en ogen aan de verdedigingsopties die een luchthaven heeft tegen drones. ‘Zo zou je kunnen proberen om het magnetisch veld van de drone te verstoren maar daarmee heb je ook de kans de communicatie met al het andere luchtverkeer te ontregelen en dat is gevaarlijk’, zei defensie-expert Bolder eerder deze week. Ook de anti-dronetechnologieën die Defensie ontwikkelt, staan nog in de kinderschoenen.