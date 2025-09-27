Zeldzame botsing Transavia A321neo op Schiphol

Een Airbus A321neo van Transavia keerde afgelopen dinsdag vroeg in de ochtend terug nadat het vliegtuig tijdens take-off in botsing kwam met een vos.

Het toestel, registratie PH-YHW, maakte zich die ochtend op voor de eerste vlucht van de dag, vlucht HV5791, in de richting van Preveza, een stad aan de westkust van Griekenland. Het taxiede naar de Polderbaan (18R/36L) waarna het om 5:15 uur, tien minuten later dan de aanvankelijke vertrektijd, in noordelijke richting opsteeg.

Na een botsing met een vos keerde de Transavia A321neo snel terug naar Schiphol © Flightradar24.com

Botsing met vos

Waar vliegtuigen nog weleens tijdens take-off of landing in botsing komen met een vogel of ander dier, stuitte de A321neo echter op een vos. Opmerkelijk, omdat op Schiphol nog nooit een toestel in botsing kwam met dit dier. Toen de machine loskwam van de grond, werden de passagiers hiervan op de hoogte gesteld nadat een dode vos op de startbaan aangetroffen werd. ‘De gezagvoerder vertelde dat er contact was geweest met de toren en dat bird control een vos had aangetroffen op de baan, zonder hoofd’, licht Mike Jonker, een van de inzittenden toe, bij NH Nieuws. Daardoor werd besloten de klim ter hoogte van Amersfoort op een maximale hoogte van 20.000 voet af te breken en terug te keren naar Schiphol. ‘Ze wilden geen risico nemen om straks in Griekenland te stranden met een defect toestel. Zielig voor de vos natuurlijk, maar iedereen had begrip voor het besluit.’

Inspectie

De A321neo maakte vervolgens een ruime ronde over Utrecht en Zuid-Holland waarna het vliegtuig iets meer dan een halfuur na vertrek veilig landde op de Kaagbaan (06/24). Op Schiphol werd de machine geïnspecteerd op mogelijke schade. Anderhalf uur na de terugkeer werd het toestel alweer vrijgegeven om de reizigers alsnog naar Preveza te vliegen.