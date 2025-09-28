A320 vanaf Schiphol komt niet hoger dan 800 meter

Een Airbus A320 van Air France keerde afgelopen woensdag zeer kort na vertrek terug naar Schiphol als gevolg van trillingen in de motor.

Het vliegtuig, registratie F-GKXQ, zou die middag om 14:35 uur de circa één uur durende vlucht AF1741 naar Parijs Charles de Gaulle uitvoeren, nadat het anderhalf uur eerder daarvan afkomstig was. Een halfuur later dan gepland steeg de A320 in noordelijke richting op vanaf de Zwanenburgbaan (18C/36C). Al snel na vertrek maakte de machine een bocht richting het zuiden.

Trillingen in de motor

Het duurde echter niet lang voordat de vliegers een Pan Pan-signaal afkondigden, een spoedoproep, maar niet voor ernstig of onmiddellijk gevaar. Dat gebeurde op een maximale hoogte van 2.650 voet (omgerekend ongeveer 800 meter), toen de piloten volgens AV Herald in een van de motoren hevige trillingen opmerkten. Hoe die veroorzaakt werden, is onduidelijk. De vliegers zetten de motor op een andere stand waarna teruggekeerd werd naar Schiphol.

Aan de grond op Schiphol

De A320 vloog op dezelfde hoogte richting Den Haag om daar een bocht te maken en op te lijnen voor de Kaagbaan (06/24). Uiteindelijk landde het vliegtuig daar veilig waarna het naar de C-gates taxiede. Het is onduidelijk wat Air France voor de gestrande reizigers regelde. De machine stond in ieder geval voor de rest van de middag aan de grond op Schiphol. Later op de avond werd de A320 alweer vrijgegeven, Het toestel steeg om 23:50 uur in noordelijke richting op vanaf de Polderbaan (18R/36L) alsnog op weg naar Parijs Charles de Gaulle. Daar arriveerde het een uur na vertrek. De volgende ochtend kon het gewoon op tijd haar diensten voor Air France hervatten.

Dinsdag keerde ook al een Airbus A321neo van Transavia vlak na vertrek vanaf Schiphol terug. Dit werd tijdens take-off veroorzaakt door een botsing met een vos.