A330 twee dagen na brand weer de lucht in

Een oven in een keuken aan boord van een Airbus A330 van Delta Air Lines vatte dinsdagmiddag vlak na take-off vlam.

Het toestel, registratie N857NW, maakte zich aan het einde van de ochtend op de luchthaven van Lagos, Nigeria, op voor vlucht DL55 naar Atlanta, nadat het eerder die dag arriveerde vanuit diezelfde Amerikaanse stad. Het steeg om 12:00 uur lokale tijd op in zuidelijke richting waarna de A330 een bocht maakte naar het westen.

Door een brand in de keuken van de A330 werd besloten een ongeplande landing te maken © Flightradar24.com

Brand in oven

De machine klom naar een hoogte van 32.000 voet toen besloten werd een ongeplande landing te maken. Dat kwam volgens PYOK doordat de oven in de keuken van de A330 in brand gevlogen was, iets wat in 2023 ook voorkwam aan boord van een KLM Boeing 777-vlucht die vanaf Schiphol vertrokken was op weg naar het Zuid-Afrikaanse Johannesburg. Hoe de brand in de A330 kon ontstaan, wordt nog onderzocht. Vaak zijn papier van de catering, vetresten of een elektrische storing de boosdoeners. Het cabinepersoneel wordt getraind om dit soort situaties zo snel mogelijk onder controle te krijgen. Met een halonblusser of brandblushandschoenen kan het vuur snel gedoofd worden. De cabin crew aan boord van de A330 kreeg de brand snel uit, zeggen Nigeriaanse onderzoekers.

Twee dagen aan de grond

Hoewel de brand geen gevaar vormde voor de passagiers, besloten de piloten toch een ongeplande landing te maken in Accra, de hoofdstad van Ghana. Na ongeveer een uur landde de A330 daar veilig. De vlucht werd uiteindelijk geannuleerd. Het vliegtuig stond twee dagen aan de grond waarna het donderdag met vluchtnummer DL9925 alsnog naar Atlanta vloog.