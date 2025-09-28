Ryanair 737 wijkt om meerdere redenen uit

Een Boeing 737-800 van Ryanair maakte zaterdagochtend een ongeplande landing in het Zweedse Gothenburg als gevolg van mistige omstandigheden, defecte snelheidsmeters en een laag brandstofniveau.

Het vliegtuig, registratie G-RUKJ, vertrok keurig om 06:20 uur lokale tijd, vijf minuten later dan gepland, met vluchtnummer RK3226 vanuit het Engelse Manchester op weg naar Oslo Torp Sandefjord Airport in Noorwegen. Na take-off in zuidwestelijke richting maakte de 737 direct een bocht naar het noordoosten om via de Noordzee de oversteek naar het Scandinavische land te maken.

Niet alleen de mistige omstandigheden, maar ook een technisch mankement zorgden voor een ongeplande landing in Gothenburg © Flightradar24.com

Technisch probleem en mist

De machine vloog een uur na vertrek het Noorse luchtruim binnen. Oslo Torp Sandefjord Airport, de luchthaven die samen met Oslo Gardermoen Airport tot de grootste vliegvelden van de hoofdstad van Noorwegen behoort, werd die ochtend geteisterd door mistige omstandigheden. Op weg naar de bestemming maakte de 737 reeds een rondje boven het zuiden van het land waarna het vliegtuig ten noordwesten van Oslo Torp Sandefjord Airport kort in een holding pattern vloog. Daarna werd besloten een ongeplande landing elders te maken. Volgens Aviation24.be zouden de snelheidsmeters van de 737 defect zijn geraakt en stevende het vliegtuig af op een laag brandstofpeil.

Met de bus naar Oslo

De piloten besloten uiteindelijk een ongeplande landing te maken op de luchthaven van Gothenburg, een stad aan de westkust van Zweden. Het toestel arriveerde daar iets meer dan twee uur na take-off. De 737 vloog niet meer naar Oslo Torp Sandefjord Airport. De 152 gestrande passagiers werden met een bus alsnog naar hun bestemming gebracht. De afstand vanuit Gothenburg naar Oslo bedraagt ongeveer 300 kilometer. Het vliegtuig stond zaterdag nog aan de grond op het Zweedse vliegveld.