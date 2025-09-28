Transavia breidt fors uit in Frankrijk

Vanaf komend voorjaar introduceert de Franse tak van Transavia een groot aantal nieuwe routes vanaf Franse luchthavens.

Vooral vanaf Parijs Orly, de thuisbasis van Transavia France, wordt uitgebreid. Op 17 april volgend jaar start de luchtvaartmaatschappij volgens AeroRoutes met vluchten naar het Bulgaarse Boergas en het Griekse Patras. Beide vluchten worden wekelijks één keer uitgevoerd en de airline zet op deze route een Boeing 737-800 in.

Nog meer vluchten

Drie dagen later opent de Franse tak van Transavia vluchten vanaf dezelfde luchthaven in Parijs naar Pisa (Italië) en Sarajevo (Bosnië Herzegovina). Die eerste vlucht vindt iedere week vier keer plaats, terwijl die tweede twee keer uitgevoerd wordt. De maatschappij vliegt op deze routes met de nieuwe Airbus A320neo. Eerder kondigde Transavia France aan binnenlandse vluchten vanaf Parijs Orly naar Toulouse, Marseille en Nice uit te voeren.

Andere routes

Ook vanaf Lyon breidt de luchtvaartmaatschappij uit. De Franse tak doet vanaf 5 april Izmir wekelijks één keer aan en per 18 juli één keer het Italiaanse Catania. Ajaccio, een stad op het Franse eiland Corsica, wordt verbonden met Rennes, een stad in het westen van Frankrijk, en Nantes met Bari (Italië). Tot slot hervat Transavia France op 9 april één vlucht naar buiten Europa: de airline start weer met één vlucht per week tussen Montpellier en het Tunesische Djerba. In 2022 was deze route voor het laatst actief.

De uitbreidingen volgen nadat de Franse tak van Transavia dit voorjaar bekendmaakte de concurrentie met easyJet en Ryanair aan te gaan op vluchten vanaf Berlijn naar het Marokkaanse Agadir en Marakesh. Komende winter begint de luchtvaartmaatschappij met vluchten vanaf Franse luchthavens naar bestemmingen in Saoedi-Arabië.