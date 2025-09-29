‘Gloednieuwe’ Airbus A220’s nu al uitgefaseerd

De Franse luchtvaartmaatschappij Air Austral ziet door motorproblemen nu al geen soelaas meer in haar praktisch nieuwe Airbus A220’s.

De airline heeft er momenteel drie in dienst, die haar vloot van drie Boeing 777’s en twee 787’s versterken. Alle drie de Airbus A220’s werden in 2021 in dienst genomen. Sinds die indiensttreding ervaart Air Austral problemen met deze toestellen. De luchtvaartmaatschappij verwijst vooral naar mankementen aan de Pratt & Whitney PW1`500G-motoren. Andere airlines constateerden eerder ook al problemen met de A220.

Twee vliegtuigen staan stil

Een van de A220’s van Air Austral, registratie F-OMER, werd in mei dit jaar al geparkeerd op de luchthaven van de Letse hoofdstad Riga. De andere twee, de F-OTER en F-OLAV, zijn afgelopen zomer wel gewoon operationeel geweest, al zegt bestuursvoorzitter Hugues Marchessaux dat dat tweede vliegtuig deze maand uit dienst genomen gaat worden wegens een opgetreden storing. Deze Airbus staat dan ook al sinds 23 september stil op het vliegveld van Saint-Denis.

Vervangende vliegtuigen

Al met al ziet Marchessaux het niet meer zitten de A220’s in haar vloot te houden. Ook noemt hij dat Pratt & Whitney op de korte termijn niet met oplossingen kan komen. ‘Gezien de technische problemen die we ondervinden met deze vloot voor middellange afstanden, zijn we van mening dat we geen andere keuze hebben – en het is een gedwongen keuze – te proberen over te stappen op een nieuwe module om het bedrijf te stabiliseren’, zegt Marchessaux in een interview met La Tribune op de IFTM TopResa-beurs. De luchtvaartmaatschappij wil nu de A220’s verkopen om op die manier geld vrij te maken voor de mogelijke koop van Airbus A320neo’s en Boeing 737 MAX 8’s.