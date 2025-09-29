Dubbel pech: 767 en 777 van dezelfde airline keren om

Zowel een Boeing 767 als een 777 van United Airlines moesten boven het Verenigd Koninkrijk afgelopen zondag een ommekeer maken.

Het eerste vliegtuig, de 777 met registratie N788UA, steeg om 16:45 uur lokale tijd op vanaf Londen Heathrow voor vlucht UA939 naar het Amerikaanse San Francisco. Het United-toestel vertrok in westelijke richting en draaide direct af naar het noordwesten om zich klaar te maken voor de Atlantische oversteek. Echter, een halfuur na take-off kondigden de piloten de squawk code 7700 af wegens een mechanisch probleem. Het is vooralsnog onduidelijk wat er precies aan de hand was.

Door een technisch probleem keerde de United 777 terug naar Heathrow © Flightradar24.com

Terugkeer naar Londen Heathrow

Op dat moment bevond het toestel zich bij de grens tussen Engeland en Schotland. De 777 maakte meerdere rondjes om brandstof te lozen. Daarna keerde de machine terug richting de luchthaven van vertrek. Daar landde het vliegtuig twee uur na vertrek. De United-vlucht werd vervolgens geannuleerd.

Niet veel later volgde de United 767 © Flightradar24.com

Nog een vliegtuig met een technisch mankement

In de tijd dat de 777 terugkeerde, maakte een 767 van dezelfde luchtvaartmaatschappij zich op voor vlucht UA331 van Parijs Charles de Gaulle op weg naar Washington. De 767, registratie N644UA, volgde vanuit Frankrijk ongeveer dezelfde route richting de Atlantische Oceaan. Ter hoogte van Noord-Ierland besloot de bemanning echter terug te keren naar Frankrijk, naar verluidt vanwege een probleem met de toiletten aan boord. Ruim drie uur na take-off verscheen de 767 weer op Parijs Charles de Gaulle. Ook door deze United-vlucht ging vervolgens een streep.