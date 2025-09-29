Komt Schiphol airlines tegemoet? ‘Krijgen natte voeten’

Schiphol is van plan om de geplande tariefstijging voor luchtvaartmaatschappijen in 2026 niet door te voeren. Daarmee wil de luchthaven airlines en passagiers tegemoetkomen in de kosten, na de forse verhoging die de afgelopen jaren al zijn ingegaan.

Dit jaar zijn de tarieven al met maar liefst 41 procent verhoogd. Die verhoging kwam bovenop de toename van zo’n 39 procent in de drie jaar daarvoor, die ook nog eens werd gevolgd door een toename van de vliegtaks. Voor 2026 stond een verdere stijging van vijf procent op de planning, maar Schiphol zegt nu van plan te zijn om daar een streep door te zetten. ‘We begrijpen dat de tariefstijging van 2025 een stevige impact heeft op luchtvaartmaatschappijen die van en naar Schiphol vliegen’, zegt CFO Robert Carsouw. ‘Tegelijkertijd zien we dat Schiphol financieel goed presteert en dat sommige maatschappijen Schiphol als te duur ervaren. Dat vraagt om zoeken naar de juiste balans.’

Vrijwillige bijdrage

Om de extra verhoging te voorkomen, legt Schiphol zelf een vrijwillige bijdrage op tafel. Dat is volgens de luchthaven mogelijk dankzij efficiëntiemaatregelen en kostenbeheersing, zonder in te leveren op kwaliteit en veiligheid.

Schiphol benadrukt dat er ondertussen wel wordt doorgeïnvesteerd in innovatie en in het stimuleren van schonere en stillere vliegtuigen. Het voorstel maakt deel uit van de lopende consultatie met luchtvaartmaatschappijen. Eind oktober neemt Schiphol een definitief besluit over de tarieven voor 2026.

Vraagtekens

In de sector wordt het gebaar vanuit de luchthaven positief ontvangen, maar er klinkt ook kritiek. ‘Het is aan de late kant, maar natuurlijk verwelkomen we deze ingreep voor komend jaar’, zegt Marnix Fruitema, voorzitter van branchevereniging BARIN. ‘Eén ding is zeker: Schiphol is de op een na duurste luchthaven van Europa. De operatie is te duur en dat maakt het minder aantrekkelijk om te investeren als luchtvaartmaatschappij. Men krijgt nu natte voeten.’

En dat doet de wenkbrauwen fronsen. ‘Het is merkwaardig dat Schiphol hier nu pas achterkomt en dus voorstelt om de verhoging niet door te laten gaan. De tarieven zigzaggen van links naar rechts. Daar moet een einde aan komen, voorspelbaarheid is belangrijk’, aldus Fruitema.