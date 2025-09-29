Lufthansa toont 787 met reusachtige vogel

In het kader van haar honderdjarig jubileum lanceert Lufthansa een speciale livery die een groot eerbetoon brengt aan de oorsprong van de airline. Onder andere een reusachtige kraanvogel is te zien.

In 2026 bestaat Lufthansa honderd jaar, tijd voor een feestje. Op dit moment staat er daarom een Boeing 787-9 Dreamliner in de verfhal van Charleston, Verenigde Staten. Het toestel, registratie D-ABPU, krijgt een speciaal kleurenschema met een donkerblauw romp waarop een enorme, witte kraanvogel te zien is. De vleugels van het Lufthansa-logo reiken uit tot aan de vleugels van het toestel.

Voor degenen die minder bekend zijn met het merk Lufthansa, wordt benadrukt dat het gaat om een jasje ter ere van het honderdjarig bestaan van de airline. Aan de linkerzijde van het vliegtuig staat in koeienletters “100” geschreven terwijl aan de rechterzijde de jaartallen “1926-2026” te vinden zijn. Het vliegtuig komt eind dit jaar in de vloot van Lufthansa.

‘De kraanvogel, al in 1918 ontworpen door grafisch ontwerper en architect Otto Firle als handelsmerk, werd door de decennia heen wereldwijd het onmiskenbare kenmerk van Lufthansa’, schrijft het bedrijf over de keuze van het motief. ‘Onze Lufthansa-kraanvogel staat voor veiligheid, pioniersgeest, premium-kwaliteit, maar ook voor vrijheid en betrouwbaarheid.’

De Nazi-jaren

Lufthansa werd in 1926 opgericht als Deutsche Luft Hansa. Al kort na de oprichting van de airline kwamen de Nazi’s aan de macht in Duitsland waarmee het bedrijf goede connecties had. Zo trainde de airline piloten voor Hitlers Luftwaffe, droeg het bij aan het onderhoud van de Duitse luchtmacht en zette Luft Hansa dwangarbeiders uit bezette gebieden in haar fabrieken aan het werk.

Aan het einde van de oorlog staakte de airline haar activiteiten en in 1951 werd ze geliquideerd. Hoewel het huidige Lufthansa 1926 als oprichtingsdatum hanteert, benadrukt ze niet de rechtsopvolgers te zijn van Deutsche Luft Hansa. In 1953 werd de Deutsche Lufthansa AG opgericht en vanaf 1954 kreeg het haar herkenbare kraanvogel en kleuren terug.