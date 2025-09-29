Opnieuw drone-verstoringen in Scandinavisch land

Na een week vol teisteringen op verschillende plaatsen in Scandinavië signaleerden luchthavens in het noorden van Noorwegen zondag opnieuw drones. Verschillende vluchten werden omgeleid.

Volgens verschillende Noorse media, waaronder NRK, werden er zondagavond drones gespot bij vliegvelden in de noordelijke provincie Troms. Onder andere een Norwegian Boeing 737-800, registratie LN-ENM, onderweg van Oslo naar Bardufoss moest omkeren. Het vliegtuig had vlucht DY338 bijna voltooid toen de drone-meldingen de 737 terugstuurden naar Oslo.

In de iets zuidelijker gelegen provincie Nordland waren eerder op de dag ook al meldingen van drones. Onder andere de luchthaven van Brønnøysund werd kortstondig gesloten vanwege de dreiging. Enkele vluchten werden geannuleerd of omgeleid. Het blijft vooralsnog onduidelijk waar de drones precies vandaan komen.

De Noorse politie liet van het weekend weten de regelgeving omtrent drones aan te scherpen in de regio Nordland. Ook in Denemarken, dat vorige week meermaals werd geteisterd door de vliegende machines, scherpten de autoriteiten de regelgeving aan. Van maandag tot en met vrijdag is het luchtruim gesloten voor civiel drone-verkeer in het Scandinavische land.

Dat heeft onder meer te maken met de grote Europese top die deze week plaatsvindt in Denemarken. Het land beschikt het tweede halfjaar van 2025 over het voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie. Komende woensdag en donderdag komen regeringsleiders in dat kader bij elkaar om te spreken over Europese defensie en steun aan Oekraïne.

Droneaanvallen

Al de hele week is het Scandinavisch gedeelte van het continent in de ban van drones. Vorige week maandag sloot de luchthaven van Kopenhagen gedurende vier uur het luchtruim wegens de apparaten. Ook woensdag- en donderdagavond was het raak in Aalborg, toen sloten de luchtruimen respectievelijk drie en één uur. Tweemaal moest een KLM-vlucht als gevolg uitwijken.

Desondanks is het nog steeds onduidelijk wie de verstoorder is. De Deense regering noemt de drone-acties ‘hybride aanvallen’, waarbij het doel is angst te zaaien. Volgens de regering is het duidelijk dat de verstoringen afkomstig zijn van een ‘professionele partij’. Rusland ontkent er iets mee te maken te hebben en noemt de speculaties over Russische betrokkenheid ‘absurd’.