Rechter geeft groen licht voor staking KLM

De aangekondigde staking van KLM-grondpersoneel op Schiphol mag woensdag plaatsvinden. Dat heeft de rechtbank in Haarlem bepaald. Wel stelt de rechter enige voorwaarden.

De geplande staking van het grondpersoneel van KLM op Schiphol aanstaande woensdag mag doorgaan. Zo bepaalde de rechtbank te Haarlem deze morgen. KLM had een kort geding aangespannen om de werkonderbreking te laten verbieden.

Woensdag leggen leden van FNV en CNV voor de vierde keer het werk neer. Afgelopen opeenvolgende stakingen werd elke op keer de duur van de actie iets verlengd. De werkonderbreking van komende woensdag loopt van 06.00 tot 14.00 uur, twee uur langer dan vorige week.

De luchtvaartmaatschappij vreest dat de actie niet alleen woensdag, maar ook in de dagen erna leidt tot verstoringen in de operatie. Volgens KLM zouden de vakbonden deze keer bovendien minder bereid zijn afspraken te maken over een veilig verloop van de staking. De rechter erkende dat punt, maar besloot de actie niet te verbieden. Wel moeten de vakbonden met KLM afspraken maken over inzet van voldoende personeel, zodat de veiligheid en een basisdienstregeling gewaarborgd blijven. Vooral de partnerairlines van KLM mogen van de rechter niet te veel gevolgen ondervinden van de actie.

Zulke afspraken zijn volgens FNV haalbaar. ‘Bij eerdere stakingen hebben we ook geregeld wie wel en niet doorwerkt’, aldus Jaap de Bie van FNV Schiphol. De vakbond stelt dat KLM en Schiphol in eerdere gevallen druk hebben gezet om stakers alsnog te laten werken, terwijl volgens de rechter eerst medewerkers die zich vrijwillig beschikbaar stellen én leidinggevenden moeten worden ingezet.

‘Tweederangs werknemers’

De acties van FNV en CNV volgen op mislukte cao-besprekingen tussen deze twee bonden met KLM. De maatschappij bereikte wél een overeenkomst met de kleinere bonden De Unie, NVLT (technisch personeel) en VKP (KLM-specifieke vakbond). In dat akkoord is onder andere een loonsverhoging van 2,25 procent over twee jaar opgenomen. FNV en CNV vinden die afspraak onvoldoende en eisen een hogere compensatie.

Volgens vakbondsleden worden piloten en het grondpersoneel bij KLM ongelijk behandeld. ‘We zijn het zat om steeds maar als tweederangs werknemers te worden behandeld. Het is tijd dat de directie nu ook eens iets voor ons gaat doen’, aldus de stakers.