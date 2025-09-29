Staking KLM van de baan ondanks ‘misleidend frame’

KLM en vakbonden FNV en CNV gaan waarschijnlijk toch weer om tafel. De staking van komende woensdag wordt opgeschort.

De stakingen van het KLM-grondpersoneel worden voorlopig gepauzeerd. Vakbonden FNV en CNV kregen eerder vandaag nog grotendeels groen licht voor de actie. Toch kiezen de bonden er nu voor weer aan tafel te gaan bij KLM.

John van Dorland, bestuurder FNV Luchtvaart: ‘Onze leden hebben duidelijk laten zien dat ze niet werkend armer willen worden. Dat is de kern. De rechter heeft ons gelijk gegeven en dat is een belangrijke overwinning. Maar wij willen bovenal een structurele oplossing die zekerheid biedt voor het personeel en de toekomst van KLM.’

Delta en Air France? ‘Frame!’

Het nieuws volgt enkele uren nadat Delta Air Lines en Air France aangaven hun grondafhandeling op Schiphol niet langer door KLM te zullen laten uitvoeren. De maatschappijen hebben KLM laten weten dat zij op zoek gaan naar een andere partner voor zaken als het laden en lossen van bagage en het wegduwen van vliegtuigen bij de gate. Dat bevestigde KLM in een persbericht. Volgens KLM speelt de recente onrust door stakingen van het grondpersoneel een belangrijke rol in het besluit. De bonden gaan daar niet in mee en noemen dit fel een ‘frame van de KLM-directie’, ‘misleidend’ en ‘onwaar’. Van Dorland: ‘Zulke besluiten worden niet binnen een dag genomen. Dat de directie dit koppelt aan de acties van het grondpersoneel is niets meer dan een poging om de stakers in diskrediet te brengen. Bovendien weten we dat het bij Delta vooral gaat om de inzet van veel uitzendkrachten in piekmomenten. Daar gaan geen vaste banen door verloren.’ Toch geeft FNV aan vertrouwen te hebben in de voortzetting van cao-onderhandelingen.