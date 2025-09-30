Airbus en Boeing in de race bij Brussels Airlines

Brussels Airlines wil op termijn haar verouderde Airbus A330-vloot vervagen. Maandag werd duidelijk welke vliegtuigtypes worden overwogen.

De elf widebody’s van Brussels Airlines hebben een gemiddelde leeftijd van ruim zeventien jaar. Hoewel de toestellen nog niet direct vervangen hoeven te worden wordt er al wel gekeken naar vervanging. Het bedrijf gaf eerder aan dat de vliegtuigen, als het moet, nog acht jaar door kunnen vliegen.

Net als Lufthansa en Austrian Airlines zou de Belgische maatschappij vanaf 2030 kunnen worden uitgerust met Boeing 787 Dreamliners. Ook ligt ook de Airbus A350 op tafel als mogelijke opvolger voor de A330. Hoewel de A330neo een logische opvolger zou zijn werd het type al eerder door Brussels Airlines uitgesloten. ‘Met de nieuwe omgevingsvergunning van Brussels Airport hebben we zeer strenge geluidsbeperkingen. Het is geen probleem als de vliegtuigen opstijgen, maar de A330neo maakt blijkbaar te veel lawaai bij het landen’, verklaarde Dorothea van Boxberg, CEO van de maatschappij. Ze stelde maandag dat het voor het concern logisch is dat grotere toestellen de A330’s gaan vervangen.

Vorig jaar werd Van Boxberg ook gevraagd of ze geïnteresseerd is in de XLR-versie van de Airbus A321neo. ‘De XLR is waarschijnlijk niet optimaal voor ons omdat onze passagiers veel bagage hebben. Vorig jaar (2023, red.) in juli, de piekmaand, had de gemiddelde passagier op vluchten naar Afrika 75 kilogram bagage bij zich. Daarnaast is vracht belangrijk voor ons. Daarom zijn de grote langeafstandsvliegtuigen voor ons logischer’, aldus de topvrouw.